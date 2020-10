Demokrati chcú komisiu na preskúmanie duševnej spôsobilosti Trumpa

Americkí demokrati vo štvrtok navrhli zriadenie komisie, ktorá by vyšetrila, či je Donald Trump duševne spôsobilý na výkon prezidentskej funkcie, a v prípade potreby preskúmala ústavné možnosti jeho odvolania, informovala agentúra AFP.





Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová pre novinárov uviedla, že v piatok ona a ďalší demokrati predstavia opatrenie týkajúce sa 25. dodatku ústavy, ktorý umožňuje prevzatie najvyššej funkcie viceprezidentom, ak sa zistí, že prezident "nie je schopný" plniť si svoje povinnosti. Podľa nej by to "pomohlo zabezpečiť efektívne a neprerušované vedenie v najvyššom úrade výkonnej moci".Tento krok podľa AFP prichádza v čase "krízy" v Bielom dome po tom, čo mal Trump pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Po ukončení hospitalizácie začal v stredu opäť úradovať z Oválnej pracovne Bieleho domu.Sedemdesiatštyriročný prezident vo štvrtok pre televíznu stanicu Fox Business vyhlásil, že porazil koronavírus, pretože "som dokonalý fyzický exemplár a som nesmierne mladý".Pelosiová varovala, že Trump trpí "odlúčením od reality", že by to "bolo vtipné, keby to nebolo také smrteľné". Priamo spochybnila Trumpov zdravotný stav a jeho tvrdenie, že sa rýchlo zotavuje z ochorenia COVID-19.Od Trumpa a ďalších republikánov sa jej dostalo ostrej kritiky. "Bláznivá Nancy by mala byť pod dohľadom. Darmo ju nenazývajú bláznivá!" napísal Trump na Twitteri.Podľa AFP je nepravdepodobné, že by Pelosiovej iniciatíva viedla v Bielom dome k prechodu moci, pretože od viceprezidenta Mikea Pencea, ktorý je verný Trumpovi, sa bude vyžadovať, aby s tým súhlasil.