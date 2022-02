Divadlo Astorka premiéruje vzťahovú hru plnú divných príbehov

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ´90 premiéruje v pondelok hru autora a režiséra Romana Poláka Ďakujem, že si ma zabil. Novinku, v ktorej účinkujú Ady Hajdu a Anežka Petrová ako hosť, uvedie v Štúdiu A2 - Novom župnom divadle.



Hra prináša konfrontáciu dvoch generačne vzdialených ľudí, manželov šesťdesiatnika a tridsiatničky, ktorí majú niekoľko generácií vzdialené aj spomienky či prežitý život. "Napriek tomu majú k sebe blízko, snažia sa existovať vedľa seba aj so sebou, ale pod tým ich vzťahom je niečo temné, vina, ktorá ich k sebe na jednej strane priťahuje a na druhej strane odpudzuje, je tam tajomstvo, ktoré sa divák dozvie až na záver," priblížil Polák vzťahovú hru plnú divných príbehov, poznamenaných sexualitou.

Dvaja ľudia v jednom byte. Adam, starý spisovateľ, ktorý sa špecializuje na písanie poviedok, sa v ňom zavrel dobrovoľne, Júlia, zrejme marketingová pracovníčka farmaceuticko-kozmetickej firmy, prichádza, odchádza. Každý z nich má tragickú minulosť, spomienky, ktoré ich determinujú. Ale nad ich životom visí tieň niečoho temného. "Aká je tá temná vina, ktorá ich zväzuje a odpudzuje, ale aj núti žiť spolu, to je tajomstvo tejto hry," povedal pre TASR Polák. Inscenáciu neodporúča divákom, ktorí sa chcú po práci zabaviť. Podľa autora ju ocenia ľudia, ktorí "sú schopní počúvať zvláštne príbehy, ktoré majú v sebe tragičnosť nášho reálneho života, ktorí veria, že slovo má význam v divadle, že klipoidný svet, v ktorom žijeme, má aj opak - svet ticha a slova a predstáv, ktoré si divák môže premietať vo svojej hlave".

Napriek tomu, že v hre účinkujú iba dvaja herci, podľa Poláka je plná osudov ľudí. "Síce nie sú na javisku, ale sú súčasťou tohto tragického, ale niečím aj optimistického vzťahu, pretože optimizmus je to, že napriek všetkým problémom ľudia dokážu spolu existovať a ísť ďalej."

Úlohu spisovateľa na sklonku života, ktorý stretne vo svojom živote lásku, stvárňuje Ady Hajdu. "Stane sa im niečo, čo nevedia prekonať, je tam veľká nenávisť, musia o tom veľa rozprávať, aby pochopili toho druhého. Myslím si, že to je jediné, čo nám zostáva - počúvať sa, vyrozprávať sa a dať tomu druhému lásku, keď ju ešte v sebe cíti," dodal herec k inscenácii, v ktorej zaznejú aj vulgarizmy. "V domácnosti sa vulgarizmy používajú, ale nie sú samoúčelné, sú to v hystérii povedané vulgarizmy tak, aby toho druhého ponížili, úplne ho zdevastovali, aby sa ten človek prebral. Je to provokácia, aby človek začal znovu žiť," uzavrel Hajdu.