Festival Astorka 2021 otvorí obnovená premiéra hry Kollektivet

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ´90 otvorí v pondelok 25. októbra Festival Astorka 2021 obnovenou premiérou slávnej hry Thomasa Vinterberga a Mogensa Rukova Kollektivet v réžii Juraja Nvotu a s hudbou Milana Vyskočániho. TASR o tom informovala dramaturgička divadla Andrea Dömeová.





Hra s podtitulom Lásky pod jednou strechou rozpráva príbeh manželského páru Anny a Erika, v hlavných postavách sa predstavia Zuzana Konečná a Juraj Kemka. Diváci môžu sledovať príbeh ich lásky v jednom dome so skupinou priateľov, ktorých stvárňujú Marián Miezga/Peter Šimun, Pavol Šimun, Sarah Arató, Bronislava Kováčiková a Róbert Jakab."Kamarátska atmosféra, spoločné varenie i trávenie voľného času, miestami voľná láska... Harmónia strieda zábavné situácie nastupujúcich nezhôd a konfliktov. Skutočné napätie vnesie až Erikovo priznanie, že si našiel mladú milenku, svoju študentku, a rád by ju priviedol žiť do spoločnej domácnosti," približuje Dömeová inscenáciu so živou hudbou v podaní divadelnej kapely a ďalšiu postavu, v ktorej alternujú Anna Jakab Rakovská a Mária Schumerová.V poradí 16. ročník Festivalu Astorka 2021 sa uskutoční od 25. do 31. októbra. V Bratislave sa predstaví pražské Švandovo divadlo, Činoherní klub, Divadlo Husa na provázku z Brna. Hlavnú časť festivalu ukončí herecký duel Jiřiny Bohdalovej a Milana Kňažka v inscenácii Gin Game, ktorou sa odprezentuje Divadlo Na Jezerce.