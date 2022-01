Djokovič je v Austrálii väzňom, tvrdí jeho otec

Otec srbského tenistu Novaka Djokoviča tvrdí, že jeho syn je v Austrálii väzňom a snažia sa ho ponížiť. Podľa Srdjana Djokoviča k jeho synovi pristupujú úplne odlišne ako k ďalším 25 hráčom, ktorí požiadali o udelenie lekárskej výnimky, aby mohli štartovať na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.





Novak Djokovič sa obrátil na súd v Melbourne v snahe zvrátiť rozhodnutie o deportácii z Austrálie. Súd predbežným opatrením zabránil jeho okamžitému vyhosteniu. Prípad bude pokračovať v pondelok o 10.00 h miestneho času (00.00 SEČ). Djokovič je momentálne v Park Hoteli, štátnom karanténnom zariadení, ktoré býva prechodným domovom žiadateľov o azyl. V minulosti sa objavili viaceré sťažnosti, že na izbách sú chrobáky a podávané jedlá pokrýva pleseň."Novak a členovia jeho tímu vyplnili rovnaké dokumenty, ako ďalších 25 hráčov, ktorí nie sú zaočkovaní a požiadali o výnimku. Oni nemajú žiadne problémy, iba Novak. Mohli mu radšej povedať, aby neletel do Austrálie a bolo by to v poriadku. Ale nie, chceli ho ponížiť, držia ho v zariadení ako väzňa. Zobrali mu takmer všetky osobné veci i peňaženku, nechali mu iba mobil. Nemá sa kde prezliecť ani umyť. Novak pritom neporušil žiadne zákony," uviedol rozhorčený Srdjan Djokovič v rozhovore pre Sky Sports.