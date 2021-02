Pre Djokoviča je Vajda viac ako tréner, na Australian Open ťažil zo spoločných týždňov v Španielsku

Vzťah sa zmenil na takmer rodinný

22.2.2021 - Osemnásty grandslamový a deviaty austrálsky titul Novaka Djokoviča bol špecifický v tom, že sa zrodil bez jeho dlhoročného trénera Mariána Vajdu. Namiesto slovenského kouča bol v Melbourne prítomný druhý Srbov tréner Goran Ivaniševič.To však neznamená, že Vajda nemá na "Noleho" triumfe z jeho domovskej Arény Roda Lavera žiadny podiel. Faktom je, že vôbec prvýkrát sa Djokovič tešil z titulu na turnaji tzv. veľkej štvorky bez prítomnosti svojho slovenského dôverníka.



"S Mariánom sme strávili spolu niekoľko týždňov v Španielsku a trénovali sme tam pred odchodom do Austrálie. Medzitým sa stal druhýkrát starým otcom a aj pre neho sa veľa zmenilo," vysvetlil Djokovič ešte pred Australian Open neprítomnosť Vajdu po svojom boku, citoval ho portál essentiallysports.com.



Djokovič a Vajda spolupracujú od roku 2006 a obaja tvrdia, že ich vzťah sa medzitým zmenil na takmer rodinný. Počas svojej úspešnej kariéry svetový hráč číslo 1 načas spojil svoje sily aj s inými trénermi, ale Vajda stále zostal po jeho boku s výnimkou jedného krátkeho obdobia v rokoch 2017 a 2018. Vtedy fenomenálneho Belehradčana viedli Andre Agassi či Radek Štěpánek.



"Bolo to tuším pred 15 rokmi v Holandsku na tráve, keď ma viedol po prvý raz. Hneď v prvom zápase som hral tri tajbrejky a zachránil sa zo štyroch mečbalov. Bolo to až zábavné, ako som vyhral ten zápas. Vajda to vtedy komentoval tak, že sa mu objavili prvé šediny na hlave," prezradil Novak Djokovič. Po rokoch tvrdej práce a spoločnom zisku množstva grandslamových titulov Srb tvrdí, že málokto sa môže pochváliť takým vzťahom so svojím trénerom, aký má práve on.

Marián je konštanta

"Niektorí ľudia pri mne zostali krátko, iní dlhší čas, ale Marián je konštanta. On je so mnou stále, mám ho veľmi rád a veľmi si vážim, čo všetko pre mňa urobil. Marián je pre mňa viac ako tréner. Je to člen rodiny, mentor, niekto, koho môžem bez mihnutia oka nazvať priateľom. Výborne vychádza aj s mojimi rodičmi a mojou manželkou," dodal Novak Djokovič.Po finálovom triumfe Djokoviča nad Medvedevom 7:5, 6:2, 6:2 sa na instagrame Mariána Vajdu objavil status: "Sladkých 18! Veľká gratulácia šampiónovi a celému tímu!" Z druhej strany od užívateľa blízkemu Djokovičovi a jeho tímu "Idemo4ever" prišla odpoveď: "Tréner, veľmi nám chýbaš! Gratulácia naozaj celému tímu."