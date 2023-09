Djokovič postúpil do štvrťfinále US Open, stretne sa s Fritzom

Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V noci na pondelok vyradil kvalifikanta Bornu Goja z Chorvátska v troch setoch 6:2, 7:5 a 6:4.





Druhý nasadený hráč kontroloval zápas a nedopustil drámu, ako v 3. kole, keď proti krajanovi Laslovi Djeremu prehrával 0:2 na sety, no nakoniec triumfoval 4:6, 4:6, 6:1, 6:1 a 6:3. "Som rád, že som vyhral v troch setoch," povedal po triumfe Djokovič, ktorý sa v ďalšom kole stretne s deviatym nasadeným Taylorom Fritzom. Dvadsaťpäťročný Američan vyradil v osemfinále Švajčiara Dominica Strickera v troch setoch 7:6 (2), 6:4 a 6:4.Djokovič má s Fritzom bilanciu vo vzájomných dueloch 7:0. "Nebudem hovoriť o tom, čo musí spraviť, aby mal proti mne šancu. Som si istý, že sa na to pokúsia s trénerom prísť. Ja budem pripravený ako na každý iný zápas. Zanalyzujem si súpera a pozriem si náš posledný vzájomný duel," uviedol.Pre Djokoviča to bude už 14. štvrťfinále na US Open, Fritz si zahrá prvé. V doterajšom priebehu turnaja nestratil ani set. "Musím si veriť, že keď budem hrať dobre, bude to stačiť," povedal.Do štvrťfinále sa dostal aj jeho krajan Ben Shelton, ktorý vyradil ďalšieho Američana a nasadenú štrnástku Tommyho Paula 6:4, 6:3, 4:6, 6:4. Pre talentovaného 20-ročného Sheltona je to životný úspech. V dueli o postup do semifinále nastúpi v utorok proti ďalšiemu Američanovi Francesovi Tiafoemu, ktorý ako nasadená desiatka zdolal Austrálčana Rinkyho Hijikatu 6:4, 6:1, 6:4.

muži - dvojhra - osemfinále:



Taylor Fritz (USA-9) - Dominic Stricker (Švaj.) 7:6 (2), 6:4, 6:4

Novak Djokovič (Srb.-2) - Borna Gojo (Chor.) 6:2, 7:5, 6:4

Frances Tiafoe (USA-10) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:4, 6:1, 6:4

Ben Shelton (USA) - Tommy Paul (USA-14) 6:4, 6:3, 4:6, 6:4