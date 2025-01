Djokovič tvrdí, že ho pred deportáciou z Austrálie otrávili jedlom

Srbský tenista Novak Djokovič vyhlásil, že sa pred tromi rokmi v Austrálii otrávil kontaminovaným jedlom, ktoré obsahovalo ťažké kovy. Najúspešnejší hráč úvodného grandslamového turnaja v sezóne uviedol, že ho v predvečer deportácie z Austrálie postihli zdravotné komplikácie po konzumácii jedla počas pobytu v hoteli v Melbourne.





Djokovič v tomto týždni priznal, že má traumu z návratu do Austrálie. Bývalú svetovú jednotku v januári 2022 vyhostili z krajiny. "Nole", ktorý prišiel v čase pandémie koronavírusu do Austrálie nezaočkovaný, vtedy neuspel na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza. Tentoraz vyrukoval so správou, že čelil pokusu o otravu. "Mal som zdravotné problémy a uvedomil som si, že ma otrávilo jedlo, ktoré mi servírovali. Keď som sa vrátil do Srbska, mal som zistenia, o ktorých som doteraz nikdy verejne nehovoril. Mal som v tele vysokú hladinu olova a ortuti," uviedol Djokovič v rozhovore pre časopis GQ. Na otázku o tom, či si myslí, že bolo jeho jedlo kontaminované, odpovedal: "To je jediná možnosť."Časopis sa obrátil aj na austrálske úrady so žiadosťou o odpoveď na tieto obvinenia. Od tamojšieho ministerstva vnútra však prišla odpoveď, že sa k tomu nemôže vyjadriť z dôvodu ochrany súkromia.Djokoviča sa bude na blížiacom sa Australian Open usilovať o vylepšenie svojho vlastného rekordu, ktorý drží s desiatimi titulmi na kurtoch v Melbourne Parku. Srb zároveň trvá na tom, že necíti zášť voči Austrálčanom. "Mnohí, ktorých som v uplynulých rokoch stretol v Austrálii alebo vo svete, za mnou prišli a ospravedlnili sa mi za zaobchádzanie zo strany ich vtedajšej vlády. Nikdy som sa nestretol s ľuďmi, ktorí ma z krajiny deportovali a nemám chuť sa s nimi stretnúť. Ak sa to však jedného dňa stane, bude to v poriadku, podáme si ruku a pôjdeme ďalej," dodal držiteľ rekordných 24 grandslamových titulov.