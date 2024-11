Djokovičov trénerský tím posilnil Murray

Trojnásobný grandslamový šampión a dvojnásobný olympijský víťaz Andy Murray sa pridal k trénerskému tímu Novaka Djokoviča. Srbský tenista to v sobotu potvrdil na sociálnej sieti.



Murray sa rozlúčil s hráčskou kariéru na OH v Paríži vo veku 37 rokov. Niekdajší líder svetového rebríčka v roku 2013 ukončil triumfom vo finále nad Djokovičom 77-ročné čakanie Veľkej Británie na mužského šampióna vo Wimbledone. "Som nadšený, že jeden z mojich najväčších rivalov je so mnou na rovnakej strane kurtu, tentoraz ako môj tréner. Teším sa, že začnem sezónu s Andym a že ho budem mať po boku v Melbourne, kde sme počas kariéry zdieľali mnoho výnimočných momentov," citovala z Djokovičovho vyhlásenia agentúra AFP.