Djokovič získal v Ríme rekordný 36. titul z turnajov Masters

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal piatykrát víťazom dvojhry na antukovom turnaji ATP v Ríme. Vo finále zdolal ako nasadená jednotka Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana 7:5, 6:3 a získal rekordný 36. titul z podujatí Masters 1000.



Djokovič sa po diskvalifikácii v osemfinále grandslamového US Open rýchlo otriasol a v generálke na Roland Garros potvrdil, že na antuke má formu. Proti Schwartzmanovi, ktorý vo štvrťfinále vyradil obhajcu titulu Španiela Rafaela Nadala, na začiatku oboch setov prehrával. Dokázal však otočiť nepriaznivý vývoj a získal už celkovo 82. cennú trofej.

"Nemyslím si, že počas turnaja v Ríme som predvádzal svoj najlepší tenis. Hral som však najlepšie práve vtedy, keď som to najviac potreboval. V kľúčových momentoch každého zápasu som zo seba dostal maximum. Som hrdý na to, že sa mi to podarilo. Ďakujem obom mojim trénerom Mariánovi Vajdovi a Goranovi Ivaniševičovi za to, že stoja za mnou v dobrom aj v zlom," uviedol počas slávnostného ceremoniálu Djokovič, ktorý si vylepšil tohtosezónnu bilanciu na 31:1.

dvojhra - finále:





Novak Djokovič (Srb.-1) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) 7:5, 6:3