Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
LOVESTREAM festival oznamuje mená dalších interpretov!
Lovestream festival s radosťou oznamuje mená ďalších interpretov už piateho ročníka najväčšej hudobnej udalosti roka. V piatok 7. augusta sa môžete tešiť ...
V piatok 7. augusta sa môžete tešiť na
Loi je nemecká popová speváčka. Medzi jej najväčšie hity patrí Gold, Blinding Lights či I Follow. Pieseň Gold sa stala hitom najmä v Európe a na streamovacích plaltformách. Aktuálne sa môže pochváliť s viac ako 1 milión sledovateľov na svojich sociálnych sieťach, dvoma piesňami, ktoré prekročili 100 miliónov prehratí a troma singlami v prvej trojke nemeckých hitparách - Gold, News a Am I Enough.
Nico Santos je nemecký spevák, skladateľ a producent. Môže sa pochváliť viacerými oceneniami - viacnásobné nominácie získal v 1 Live Krone, získal viacero cien v Radio Awards v Nemecku. Nico Santos si vybudoval silnú a rastúcu medzinárodnú fanúšikovskú základňu. Jeho piesne majú viac ako miliardu prehratí po celom svete. Medzi jeho najväčšie hity patria Rooftop, Safe a Play With Fire.
V sobotu 8. augusta vás zabavia
Leony je nemecká popová speváčka z malého rodného mesta na najväčšie pódiá na svete. Leony dosiahla to, o čom mnohí len snívajú. S viac ako 30 zlatými a platinovými oceneniami, viac ako miliardou prehrávaní a nespočetnými oceneniami patrí medzi najúspešnejších umelcov v Nemecku. Leony prerazila v roku 2021 so singlom Faded Love. Odvtedy sa stala neoddeliteľnou súčasťou európskej popovej scény svojimi hitmi ako či Remedy či Paradise, ale zároveň aj spolupracovala s umelcami ako Steve Aoki, Meduza či One Republic. V roku 2022 získala nomináciu MTV Europe Music Awards.
Sophie Ellis - Bextor je britská speváčka a skladateľka. Medzi jej najväčšie hity patria Murder on the Dancefloor, Get Over You a Take me Home. Aktuálne prichádza so svojou najnovšou popovou hymnou Freedom of the Night, ktorý nás prenesie na nádhernú a magickú disco párty. Táto skladba znamená pre Sophie vstup do novej éry k jej ikonickému a uznávanému disco. Sophie má počas 25 rokov na hudobnej scéne na svojom konte 5 albumov v top 10 a 8 singlov v top 10. Pieseň Murder on the Danceloor získala viac ako 11 miliárd prehratí na všetkých streamovacích platformách.
Lístky sú v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/LOVESTREAM-Festival-2026?ID_partner=60
V nedeľu, 9. augusta si nenechajte ujsť hudobné esá ako
Ella Eyre je populárna britská speváčka. Je známa svojou divokou energiou a dušou. Od svojho debutu je nezastaviteľná a prináša hity, ktoré bodujú v rebríčkoch hitparád. ako napríklad Waiting All Night, Came Here for Love alebo New Me. Spolupracovala s Rudimental, Sigala, Wiz Khalifa, Paloma Faith, Meghan Trainor, Alok, Becky Hill a Sonny Fodera. Medzi jej ocenenia patrí dvojnásobne platinový singel, ktorý sa dostal na 1. miesto v britských rebríčkoch, cena BRIT Award, dve ceny MOBO Awards, ďalšie dva platinové single a album, ktorý sa dostal do Top 5 v Británii.
Piaty ročník mimoriadne obľúbeného festivalu Lovestream sa uskutoční v dňoch od 7. do 9. augusta 2026 na Starom letisku vo Vajnoroch, v Bratislave.
Hviezdou sobotného festivalového dňa, 8. augusta 2026 bude jeden z najúspešnejších hudobných umelcov na svete, charizmatický britský spevák Robbie Williams a v nedeľu 9. augusta, 2026 ukončí Lovestream festival svojou Monolith show svetový DJ David Guetta.
Mená ďalšieho headlinera a interpetov oznámime už čoskoro.
Mgr. Barkolová Erika, Lovestream festival
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - LOVESTREAM festival oznamuje mená dalších interpretov! © SITA Všetky práva vyhradené.
