Do najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku prichádzajú najmä turisti, prví voliči tam boli už pred siedmou (video)

Viac turistov ako domácich

Občianska povinnosť

Odvolili ešte pred turistikou

8.6.2024 (SITA.sk) - Aj pri sobotňajších eurovoľbách platí, že v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku na Štrbskom Plese majú prevahu turisti s hlasovacími preukazmi nad domácimi. Potvrdila to pre agentúru SITA predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Denisa Laska.Prví voliči stáli podľa jej slov pred dverami volebnej miestnosti už ráno pred 7:00. Volebná účasť je v porovnaní s vlaňajšími parlamentnými voľbami či tohtoročnými prezidentskými výrazne nižšia.Voliči chodia na Štrbskom Plese, ktoré patrí pod obec Štrba (okr. Poprad), voliť priebežne. „Nemáme tu nejaké návaly. Oproti voľbám do Národnej rady SR je určite záujem o dosť menší,“ opísala predsedníčka okrskovej volebnej komisie.Zapísaných majú 90 oprávnených voličov, voliť však prichádza viac turistov ako domácich. Približne do 15:00 odvolilo asi dvesto voličov. „Tu na Štrbskom Plese je veľa ubytovaných hostí, ktorí si vybavili hlasovacie preukazy,“ dodala Laska.Aj krátko po 15:00 prichádzali do volebnej miestnosti prevažne turisti z Bratislavy či Prievidze. Tí využili nielen ideálne počasie na turistiku a prechádzky, ale aj svoje hlasovacie preukazy.Bratislavčan Valentín, ktorý ešte žiadne voľby nevynechal, prišiel k volebnej urne aj tentokrát, pretože to považuje za svoju občiansku povinnosť.„Európske voľby sú dôležité. Európska únia je nám nápomocná v tom, že nám pomáha s eurofondmi, tým pádom môžeme zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva,“ poznamenal.Viera z Bratislavy považuje eurovoľby za mimoriadne dôležité, pretože je podľa nej nevyhnutné, aby v Európskom parlamente zaznel aj hlas zo Slovenska.Únia by podľa jej slov mohla byť nápomocná okrem iného pri riešení environmentálnych problémov či problémov s poľnohospodármi.„Ľudskoprávny rozmer je u nás momentálne tiež veľmi zvláštne nastavený, teda si myslím, že Európska únia trošku postráži demokraciu na Slovensku,“ dodala.Manželia Michal a Marcela z Prievidze stihli na Štrbskom Plese odvoliť už ráno, ešte pred plánovanou turistikou.„Vážime si, že máme takéto možnosti. Vzhľadom na to, ako dopadli voľby na Slovensku, sme sa chceli posnažiť, aby aspoň tie európske dopadli tak, ako by sme si priali,“ komentovala Marcela.Súhlasil s ňou aj manžel. „Staranie sa do vecí verejných by nemalo byť iba nejakou floskulou, malo by byť nejakým väčším záujmom, pretože potom sa tu bavíme o plochých zemiach,“ skonštatoval.