8.6.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) odvolil v nemocnici do prenosnej schránky. Informoval o tom na svojej sociálnej sieti. Ako opätovne uviedol, je podľa neho potrebné do Európskeho parlamentu zvoliť poslancov, ktorí budú podporovať mierové iniciatívy, nie pokračovanie vo vojne „Súhlas západných krajín, ktorí dali Ukrajine, aby mohla používať západné zbrane na útoky proti cieľom na ruskom území, je len dôkazom toho, že veľké západné demokracie si neželajú mier ale eskaláciu napätia s Ruskou federáciou, ku ktorej určite dôjde," vyhlásil Fico.Ako premiér podľa vlastných slov nebude Slovensko ťahať do vojenských dobrodružstiev a bude robiť všetko pre to, aby mier dostal prednosť.