Prekvapilo ma, že som musel stáť v rade. Voliči v Nitre tvrdia, že ľudia nie sú dostatočne informovaní o dianí v EÚ

Hlasujú starší a ľudia v produktívnom veku

Očakávajú vyššiu účasť

Chýba informovanosť o dianí v Bruseli

8.6.2024 (SITA.sk) - Volebná účasť v eurovoľbách v Nitre je zatiaľ slušná, v niektorých okrskoch sa tvoria aj rady pred volebnými miestnosťami. Vo volebnom okrsku číslo 16, do ktorého patria vybrané ulice v Starom meste, zaznamenali ráno okolo 9:30 už takmer 15-percentnú účasť, odvolilo približne 100 voličov zo zapísaných 672.„Voliť chodia najmä starší ľudia, čo je zapríčinené aj tým, že v Starom meste bývajú najmä starší obyvatelia. Popoludní býva menej ľudí, lebo ľudia oddychujú, potom začnú chodiť tí, čo idú zo záhrady a mladí chodia najmä podvečer,“ povedala pre agentúru SITA predsedníčka okrskovej volebnej komisie Eva Velčická.Vo volebnom okrsku číslo 61 na Základnej škole Topoľová v Nitre ráno odvolilo už 80 voličov zo zapísaných 880, čo je zhruba deväťpercentná účasť.Volebná komisia očakáva, že účasť by sa v priebehu dňa mohla vyšplhať aj na 30 percent. Svoje hlasovacie právo chodia zrána využiť najmä ľudia v produktívnom a staršom veku, od 40 rokov vyššie.Z miniankety tlačovej agentúry SITA medzi voličmi vyplynulo, že eurovoľbám prikladajú význam a niektorí očakávajú aj vyššiu účasť vzhľadom na aktuálnu napätú celospoločenskú situáciu po atentáte na premiéra Roberta Fica. Obyvateľka Chrenovej Gabriela Báneszová, ktorá prišla voliť s vnúčikom v okrsku číslo 61, chodieva voliť pravidelne, nikdy nevynechala ani eurovoľby. O politiku sa síce zaujíma len okrajovo, no pokladá za svoju povinnosť ísť voliť a informácie o kandidátoch si vopred vyhľadala a pripravila sa.„Myslím si, že ľudia na Slovensku nie sú dostatočne informovaní o dianí v Európskej únii,“ skonštatovala. Očakáva, že volebná účasť bude v týchto eurovoľbách vyššia oproti minulosti aj vzhľadom na napätú situáciu, ktorá na Slovensku aktuálne je.Vyššiu účasť očakáva aj vysokoškolský pedagóg a pravidelný volič Gabriel. „Ja si myslím, že určite bude vyššia účasť a prekvapilo ma, že som musel stáť v rade, čo pri iných eurovoľbách v minulosti nebolo. Dúfam, že ľudia prídu voliť, pretože si myslím, že je to dôležité,“ povedal.Informovanosť Slovákov o dianí v Bruseli podľa neho narastá, no veľmi pomaly. „Malo by sa viac objektívne informovať o tom, ako to vlastne v celej Európskej únii funguje, lebo si myslím, že informácie, ktoré dostávame od politikov, sú nie vždy korektné,“ dodal.Tridsiatnik Štefan, ktorý v sobotu odvolil v okrsku číslo 16 v Starom meste, pokladá eurovoľby za jedny z najdôležitejších volieb.„Vďaka Európskej únii máme na Slovensku investície a všeobecný rozvoj. Myslím si, že ľudia na Slovensku, bohužiaľ, nie sú dostatočne informovaní o dianí v Bruseli. Túto tému si privlastnila najmä dezinformačná scéna a ľudia majú málo informácií,“ zhodnotil.Bežní občania podľa neho nevedia, ako funguje Európska únia či Európsky parlament. Vyššiu účasť oproti minulým eurovoľbám, keď Slovensko skončilo na chvoste rebríčka volebných účastí spomedzi všetkých krajín EÚ, neočakáva.„Možno budem milo prekvapený, ale skôr si myslím, že ľudia sú znechutení z politiky,“ dodal.