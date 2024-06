Idem z procedúry na procedúru a medzitým odvolím. Ľudia majú radosť z možnosti hlasovať priamo v kúpeľoch (video+foto)

Hlasovanie v spoločenskej miestnosti

Kúpeľní hostia majú radosť

8.6.2024 (SITA.sk) - Voľby do Európskeho parlamentu sa o 7:00 začali aj v Bardejovských Kúpeľoch. Volebnú miestnosť, ktorú v prevažnej miere využívajú najmä kúpeľní hostia, otvorili v hoteli Ozón. Ako agentúru SITA informovala predsedníčka miestnej okrskovej volebnej komisie Mária Hankovská, ide o 21. okrsok mesta Bardejov.„Je tu zapísaných 228 trvalých voličov a chodia k nám aj kúpeľní hostia. Za prvú hodinu odvolili najmä kúpeľní hostia, iba traja boli domáci. Hlasujúcich na volebné preukazy už máme cez 25. Priebeh je zatiaľ pokojný," bilancovala Hankovská.Oproti druhému kolu prezidentských volieb, keď pred volebnou miestnosťou stáli ľudia už pred jej otvorením, je podľa nej zatiaľ záujem o eurovoľby nižší. „Voličov je pomenej, ale uvidíme, ako sa to vyvinie počas dňa. Očakávame 30- až 40-percentnú účasť,“ prognózuje predsedníčka komisie, podľa ktorej hostia možnosť voliť priamo v kúpeľoch oceňujú. „Inak by asi voliť nemohli. Aj my sme radi, že sa ľudia môžu vyjadriť k týmto ´európskym´ voľbám,“ dodala Hankovská.Na volebný okrsok sa v hoteli zmenila spoločenská miestnosť. Viacerí voliči z radov kúpeľných hostí využili na hlasovanie čas podávania raňajok.Vo volebnej miestnosti sa tak tvorili menšie rady čakajúcich. „Veľmi sa tešíme, že volebná miestnosť je priamo v kúpeľoch a netreba chodiť do mesta a voliť môžeme priamo tu. Ja chodím na voľby bežne medzi prvými a potom sledujem, ako to celé dopadne," uviedla Anna Ondušková z Michaloviec, ktorá si vybavila hlasovací preukaz, aby mohla voliť aj mimo miesta trvalého pobytu.„Veľmi mi záleží na tom, kam sa bude uberať naša republika a spravovanie našej krajiny. Verím, že sa do Európskeho parlamentu dostanú správni ľudia, aby sme sa tu na Slovensku cítili bezpečne a dobre," zdôvodnila svoju účasť na eurovoľbách.Pravidelnou účastníčkou volieb je aj 72-ročná Anna Ručková, ktorá do kúpeľov prišla z okresu Nové Zámky. „Na voľby chodím stále, ani jedny som nevynechala. Tieto voľby považujem za dôležité, lebo Slovensko je taký malý štát, že v Európskom parlamente potrebuje silných zástupcov, aby nás tam ´neudupali´ silné štáty," uviedla Ručková.Ocenila možnosť voľby priamo v kúpeľnom zariadení, kde je ubytovaná. „Bála som sa, lebo minule sme boli v Tatrách a hľadali sme volebné miestnosti a ledva sme ich našli. Toto je ale vynikajúce, rovno idem z procedúry na procedúru a medzi tým som navštívila volebnú miestnosť," vysvetlila. Kapacita ubytovania v Bardejovských kúpeľoch je 1 112 lôžok.