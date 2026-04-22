22. apríla 2026

Poslanci budú rokovať o odvolaní Šutaja Eštoka, dôvodom sú sporné rozhodnutia aj stav polície


Tagy: Čurillovci Mimoriadna schôdza Minister vnútra SR návrh na odvolanie Opozícia

Návrh podali opoziční poslanci, sú pod ním podpísané desiatky zákonodarcov zo všetkých opozičných subjektov v parlamente. Poslanci Národnej ...



22.4.2026 (SITA.sk) - Návrh podali opoziční poslanci, sú pod ním podpísané desiatky zákonodarcov zo všetkých opozičných subjektov v parlamente.


Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok 23. apríla popoludní stretnú na mimoriadnej schôdzi, pokúsia sa vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Návrh podali opoziční poslanci, sú pod ním podpísané desiatky zákonodarcov zo všetkých opozičných subjektov v parlamente.

Odborná i politická zodpovednosť


Poslanci v návrhu na odvolávanie Šutaja Eštoka uvádzajú, že ako šéf rezortu vnútra nesie odbornú i politickú zodpovednosť za riadenie bezpečnostných zložiek štátu, ochranu verejného poriadku, zákonnosť postupov Policajného zboru (PZ) i stabilitu inštitucionálneho prostredia v oblasti vnútorného poriadku.

Podľa ich názoru ale počas mandátu súčasného ministra došlo k viacerým rozhodnutiam a krokom, ktoré vyvolávajú pochybnosti o dodržiavaní princípov právneho štátu, stabilite PZ, transparentnosti a predvídateľnosti riadenia rezortu aj pochybnosti o zachovávaní dôvery verejnosti v bezpečnostné inštitúcie. „Z uvedených dôvodov považujú navrhovatelia zotrvanie ministra vo funkcii za neudržateľné,” uvádza sa v návrhu.

Personálne zásahy


Navrhovatelia poukázali napríklad na personálne zásahy voči skupine vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu (takzvaní čurillovci) a s tým spojené nerešpektovanie rozhodnutí orgánov verejnej moci, medzi nimi aj Generálnej prokuratúry SR, ktoré poukazovali na potrebu nápravy niektorých krokov.

Hovoria tiež o netransparentnom obstaraní advokátskej kancelárie, ktoré ministerstvo v sporoch s čurillovcami zastupuje, považujú to za mrhanie peniazmi v čase konsolidácie.

„V priebehu výkonu funkcie ministra sa objavili viaceré situácie, ktoré vyvolávajú dôvodné podozrenia zo selektívneho výkonu spravodlivosti,” píše sa ďalej v návrhu.

Zlyhanie riadenia ministerstva


V tomto prípade argumentujú predkladatelia prípadmi, kde sa vyšetrovanie začalo, prípadne zintenzívnilo až po zmene politickej situácie, respektíve po odchode niektorých osôb z politických štruktúr, pričom však podľa nich neboli iné závažné podozrenia týkajúce sa vládnych predstaviteľov vyšetrované s takou intenzitou.

V návrhu sú spomenuté aj zásadné zásahy do policajných štruktúr či legislatívy, a to bez odbornej diskusie. Spomína sa pokus o zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Predkladatelia tiež hovoria o zhoršení finančnej a personálnej situácie v Policajnom zbore, nezvládnutie bezpečnostných incidentov a nedostatočnú reakciu štátu (napríklad pri vyhrážkach školám či pri kybernetických incidentoch), ale aj celkové zlyhanie riadenia rezortu.


Zdroj: SITA.sk - Poslanci budú rokovať o odvolaní Šutaja Eštoka, dôvodom sú sporné rozhodnutia aj stav polície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Mimoriadna schôdza Minister vnútra SR návrh na odvolanie Opozícia
