Donald Trump verejne zosmiešnil Gretu Thunberg, aktivistka mu to vrátila

12.12.2019 - Americký prezident Donald Trump znova verejne zosmiešnil mladú švédsku ekologickú aktivistku Gretu Thunberg. Jeho najnovšiu kritiku vyvolalo to, že ju v stredu prestížny magazín Time vyhlásil za osobnosť tohto roka, čo je podľa šéfa Bieleho domu "smiešne". "Greta musí zapracovať na svojom probléme so zvládaním hnevu, potom ísť s kamarátkou na starý dobrý film. Uvoľni sa, Greta, uvoľni," napísal na Twitteri.

Greta reakciou nezaháľala

Šestnásťročná Švédka so svojou reakciou nezaháľala. Na Twitteri si namiesto svojich osobných údajov v profile napísala "Tínedžerka, ktorá pracuje na svojom probléme so zvládaním hnevu. V súčasnosti oddychuje a pozerá starý dobrý film s kamarátkou".Nie je to po prvý raz, čo Trump takto reagoval nahnevane v súvislosti s tým, že ho Time neocenil. V roku 2015, keď Time označil za osobnosť roka nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, Trump ju obratom skritizoval za to, že "ruinuje Nemecko".

Kritika od brazílskeho prezidenta

Americký prezident zároveň nie je jediným svetovým lídrom, ktorý kritizoval Thunberg. Jej znepokojenie nad zabíjaním pôvodných obyvateľov Brazílie v Amazónii sa v utorok stretlo s kritikou brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. "Greta tvrdí, že Indiáni zomreli, lebo obraňovali Amazóniu. Je pôsobivé, že médiá dávajú priestor takejto sopliačke," povedal, pričom použil portugalské slovo pirralha. Greta si následne toto slovo napísala do profilu na Twitteri, kde má tri milióny fanúšikov.Greta Thunberg odštartovala celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám. Raz do týždňa začala namiesto navštevovania školy protestovať pred švédskym parlamentom. Jej úsilie za posledný rok pritiahlo pozornosť davov ľudí, ktorí sa po celom svete pridali k protestom.