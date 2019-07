Druhý deň Pohody otváral projekt Ida Kelarová a Čhavorenge

Návštevníci sa pozerá z veže na areál 23. ročníka multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne v piatok 12. júla 2019. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 12. júla (TASR) – O otvárací koncert druhého dňa festivalu Pohoda na trenčianskom letisku sa postaral v piatok popoludní na hlavnom pódiu unikátny projekt Ida Kelarová, Čhavorenge a Česká filharmonie. Čhavorenge znamená v preklade 'deťom' a práve na rozvoj talentovaných rómskych detí z českých a slovenských osád je zameraný tento projekt.uviedla pre médiá o projekte jeho zakladateľka Ida Kelarová.Radosť a spev menších a väčších detských spevákov išli z pódia od prvej minúty a mnohí z početného publika pred pódiom si v rytme rómskej hudby aj zatancovali. Čhavorenge je súčasťou občianskeho združenia Miret, ktoré sa zameriava na pomoc talentovaným rómskym deťom a mládeži. Základom jeho repertoára sú piesne z pera rómskeho skladateľa, gitaristu, speváka, pedagóga a zároveň manžela Kelarovej Desideria Duždu, ktorý spoločne s profesionálnymi umelcami sprevádza zbor na koncertoch. Hlavnou misiou projektu je dať šancu deťom z komplikovaného prostredia, zviditeľniť ich, umožniť im prežiť nové cenné zážitky, motivovať ich a inšpirovať na nové veci a zároveň ich učiť prezentovať rómsku kultúru na profesionálnej úrovni. Snahu Kelarovej meniť svet prostredníctvom hudby opisuje aj dokument O čo ide Ide.hovorí v dokumente Kelarová.Po viacerých letných pobytoch Romano Drom na východnom Slovensku a v Čechách sa Čhavorenge spoločne s Českou filharmóniou pustilo pred rokom v Rudolfíne do natáčania CD. Album Hej Romale vyšiel v apríli 2018 a stal sa okamžite mimoriadne obľúbeným titulom. Začiatkom tohto roka otvorili obe telesá spoločným koncertom konferenciu Asociácie britských orchestrov v Belfaste. Rok po vydaní Hej Romale odvysielala Česká televízia naživo spoločný koncert Čhavorenge, Českej filharmónie a mnohých hostí z pražského Rudolfína.Skupina Walter Schnitzelsson je na scéne od roku 2010, jej lídrom je skladateľ, spevák a gitarista Jozef Rezník. V piatok popoludní to bolo už štvrté úspešné vystúpenie tejto formácie na Pohode. V závere roka 2013 vydali debutový album Fever, vďaka ktorému získali cenu Radio_Head Awards 2013 ako nováčik roka. V januári 2016 reprezentovali Slovensko na najväčšom showcaseovom festivale Eurosonic, v januári tohto roka vydali druhý album Sugar Kids Won't Stop Screaming.Z nového albumu ponúkli skladby Short story, Sugar (Our Kids Gonna Kill Us), Higher, Somniloquist and The Sleeping Orchestra, It's Always Sunny In My Hometown, On Deadly Ground či Everything Is Alright, z debutového albumu pridali piesne Lion, Trap či This Night's Fever.uviedol pre TASR líder kapely. Okrem domovskej formácie hrá aj v skupine Para, kde zložil aj viaceré piesne na album Našou krajinou.