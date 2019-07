Vizuálne umenie na Pohode 2019: Príbeh cukru, environmentálne výzvy aj výšivka

V tomto roku Visual Stage predstaví spolu 17 inštalácií. Cieľom je predstaviť návštevníkom festivalu súčasné vizuálne umenie prostredníctvom inštalácií, performance, ale aj osobných stretnutí a rozhovorov.

Rudo Sikora na trenčianske letisko prenesie svoj Výkričník s posolstvom, Ilona Németh zas výstavný projekt s témou slovenského cukrovarníctva. Vďaka dielu Stana Masára budú návštevníci môcť poslať priamo z festivalu pohľadnicu a zároveň si pripomenúť zmeny, ktoré priniesla Nežná revolúcia. Kritický pohľad prinesú diela Radovana Čerevku či Tomáša Rafu, symbolická brána Martina Dzureka a Jána Vajsábela pripomenie Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Dávid Doroš predstaví sériu portrétov vytvorenú počas minuloročného festivalu technikou camera obscura, Viktor Frešo poukáže na negatívne ľudské vlastnosti prostredníctvom diela Zrodenie Pičusa. Laureátka Ceny Oskára Čepana 2018, Emília Rigová, bude inštaláciou vytvorenou špeciálne pre festival, reflektovať ženskosť a mužskosť v nás a ich vnímanie v spoločnosti. Netradičné vizuálne zážitky prinesú veľkorozmerné radikálne výšivky z dielne Kundy Crew, toi-toi výstava galérie Žumpa, či hravá projekcia Andreja Kolenčíka a Veroniky Kocourkovej. Bezprostredné stretnutie diváka s umelcom ponúkne Kancelária súčasného umenia realizovaná Ateliérom IN (VŠVU).

VISUAL STAGE diela:

Rudolf Sikora – Výkričník

Na telo výkričníka tentoraz Rudolf Sikora zakomponoval citát francúzskeho vedca a nositeľa Nobelovej ceny J. L. Monoda a sám ho doplnil slovami: „Sme tu, na našej Zemi – odkázaní na seba: človek na človeka! Ak budeme proti sebe, budúcnosť nezvládneme, planéta Zem ostane – ale bez nás..." Svojím dielom burcuje, varuje, nabáda premýšľať o tom, čo nás v budúcnosti čaká.

Ilona Németh – Eastern Sugar

Umelecko-výskumný projekt, ktorý reaguje cez dejiny slovenského cukrovarníctva na transformatívne, turbulentné obdobie rapídnych zmien po roku 1989 bezprostredne previazané s ekonomickými a socio-politickými problémami súčasnosti (spolupracujú: architekt Marian Ravasz, fotografka Olja Triaška-Štefanovič, Cukru production a Kunsthalle Bratislava).

David Černý – Thinker

David Černý je umelec, ktorý je známy predovšetkým ako tvorca kontroverzných a provokatívnych plastík. Vztýčený prostredník, obesenec alebo citáty Václava Klausa sú len niektoré z nich, ďalšiu predstaví na trenčianskom letisku.

Stano Masár – Zjavujúca sa pamäť / ZA SOCIALIZMU POHODA NEBOLA

Interaktívny projekt tvorí stánok PNS z čias socializmu, dobová tlač, sada pohľadníc a performeri. Pošlite domov pohľadnicu a pripomeňte si so svojimi blízkymi to, čo sme tu mali pred Novembrom 1989. Stanete sa tak súčasťou „živého pamätníka“ na ne-pohodu čias minulých.

Patrik Olejňák, Viliam Ondo, Peter Galdík, Marko Barvirčák – Minaret

Minaret (z arabského slova manarah, manarat) znamená, lampa, maják. Inštalácia má ambíciu prezentovať symbol otvorenej spoločnosti, ako aj solidarity vo svetle udalostí spojených s utečeneckou krízou.

Radovan Čerevka – „Polite people“

„Polite people“ je zväčšená reprodukcia modelárskej stavebnice od ruskej firmy ZVEZDA. Kontroverzný produkt obsahuje ruských vojakov, ktorí počas okupácie Krymu pózujú s túlavou mačkou pred parlamentom. Ide o jeden z dokladov prenikania hybridnej vojny a propagandy aj do sfér hobby aktivít a trávenia voľného času.

Tomáš Rafa – New nacionalism in the Heart of Europe

Vo svojich dielach sa Rafa zameriava na najaktuálnejšie dianie a venuje sa sociálnym a politickým otázkam. Medzi jeho najznámejšie diela patrí niekoľko intervencií do segregačných múrov na Slovensku, návrh česko-rómskej vlajky a kontinuálny cyklus reportáží s témou nacionalizmu.

Galéria Žumpa / Erik Sikora – Drop fúzatý

Žumpa je galériou na toalete jedného nájomného bytu s cieľom prezentovať to „najčerstvejšie lokálne umčo“. Aj tento rok Žumpa prekročí prah svojho bytu a postará sa o vaše potreby aj na Pohode. Bude to voňavé... Bude to Drop. Drop fúzatý je najväčší lietajúci vták na svete. Veľmi sa však bojí ľudí, dokonca aj na Slovensku. Vizuálny umelec Erik Sikora ale našiel revolučný spôsob ako dropovi porozumieť. Na Pohode budete mať možnosť prejaviť dropovi podporu vďaka unikátnej toitoikovej inštalácii.

Emília Rigová/ Bári Raklóri – Dža andre ľoli kereka / In to the red circle 2019

Site-specific inštalácia Dža andre ľoli kereka, vytvorená na mieru pre festival Pohoda, prezentuje výber tvorby autorky z posledných rokov. Nejednoznačné objekty využívajúce prvky ľudskej sexuálnej morfológie sú súčasne symbolickou kritikou rodovo podmienených sociálnych obmedzení a reprezentáciou jednoty mužského a ženského archetypu v každej ľudskej bytosti.

Oto Hudec – Vlajka modrej planéty

Vlajka vychádza z návrhu J. McConnella z roku 1969, ktorú vytvoril pri príležitosti osláv Dňa Zeme. Na mieste, kde má byť zobrazená Zem, je okrúhla diera. Obloha viditeľná vo výreze pripomína našu planétu pozorovanú z vesmíru. Namiesto nemenného obrázku je vlajka v závislosti od počasia vždy iná a pripomína tak krehkosť prírodných systémov, ktoré sme ako ľudstvo narušili.

Lujza Stopková, Karin Golisová – Utópia

Výstup je reakciou na tému UTÓPIA. Stopková fotografuje Denisa Banga, anarchistu a speváka kapely The Wilderness. Golisová dokumentuje ľudí prebývajúcich v ateliéroch na Košickej ulici č. 37, analyzuje priestory, v ktorých žijú, vytvárajú domov a zároveň emočne chradnú.

Martin Dzurek, Ján Vajsábel: Spojili nás

Symbolická brána s portrétmi Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka, na druhej strane muž a žena – ktokoľvek z nás. Umelecká reakcia na tragédiu, ktorá spojila ľudí, ktorým záleží na Slovensku.

Kundy Crew – Trpezlivosť

Radikálnemu vyšívaniu ako priesečníku umenia a aktivizmu sa členky Kundy Crew venujú už od roku 2010. Pohody sa zúčastnili už v roku 2017 spolu s Potulnou galériou a odvtedy ich láka vrátiť sa na Pohodu s veľkolepejšou výšivkou. Tento rok sa predstavia ako víťazky 5. ročníka Visual Art Contestu a prinesú sériu piatich veľkofomátových výšiviek.

Peter Kalmus – Vianočné bicie pre Pohodu ako spomienka na Christmas time Deža Ursinyho

Bicyklové variácie na pokračovanie. Základnou myšlienkou každoročnej bicyklovej „show“ je nesmrteľné krédo začiatkov hudobných festivalov „Make love not war“ a nadčasové „Dajte šancu mieru.“

David Doroš – 60 seconds with…

Špeciálnu sériu fotografií umelcov Pohody 2018 vytvoril Dávid Doroš. Umelcov fotil v Artist village technikou camery obscury na čiernobiely film. Názov projektu je odvodený od dĺžky expozície 60 sekúnd. Jeho fotky boli ocenené aj v rámci súťaže Slovak Press Photo.

Viktor Frešo – Zrodenie Pičusa

Dielo Zrod Pičusa Viktora Freša pozostáva zo 16 veľkých sôch na štvorcovom podstavci. Tie reprezentujú celý rad negatívnych vlastností, ktoré sa ľudia snažia počas života skrývať, ako zlomyseľnosť, komplex menejcennosti i nezdravá sebastrednosť.

Andrej Kolenčík a Veronika Kocourková – Stenu dáme preč

Vizuálna inštalácia zobrazuje skupinu animovaných charakterov, ktoré sa pokúšajú preliezť hradby a dostať sa za ne. Súčasne však vidíme početnú skupinu postáv, ktoré v opačnom smere z hradieb zliezajú, zoskakujú a snažia sa uniknúť. Inštalácia pracuje zámerne s priestorom tejto stavby – múru a poukazuje na symboliku samotnej steny, hraníc a migrácie. Dielo vzniklo v rámci festivalu Biela noc 2018.

Program Kancelárie súčasného umenia

Kancelária súčasného umenia je platforma realizovaná Ateliérom IN (VŠVU) a je miestom na bezprostredné stretnutie diváka s umelcom. Počas dvoch dní sa tu v pravidelných intervaloch vystriedajú umelci a študenti výtvarného umenia, ktorí budú prostredníctvom rozhovorov, umeleckých diel alebo performance viesť s návštevníkmi dialóg o otázkach spojených so súčasným vizuálnym umením.

Prítomní umelci: Ondřej Houšťava, Andráš Cséfalvay, Tatiana Takáčová, Oto Hudec, Martin Piaček, David Černý, Emília Rigová, Rudolf Sikora a platforma Stojíme za kultúrou.

koordinácia projektu: Andráš Cséfalvay, Dano Dida.

PIATOK

9.00 Tatiana Takáčová CONTEMPORARY ART IS CARE

11.00 Oto Hudec CONTEMPORARY ART IS ECOLOGY

13.00 Martin Piaček CONTEMPORARY ART IS A MEMORY

15.00 David Černý CONTEMPORARY ART IS PUNCHING

16.30 Predstavenie projektu Kancelária súčasného umenia

17.00 Emilia Rigová + Ilona Németh CONTEMPORARY ART IS IDENTITY

po 21.00 Premietanie video pásma z tvorby študentov, absolventov a pedagógov Katedry Intermédií VŠVU



SOBOTA