Pohoda 2019: Prvý deň Pohody patril aj slovenským interpretom

Na snímke speváčka Dorota Nvotová počas koncertu Bolo nás jedenásť na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne vo štvrtok 11. júla 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 12. júla - Prvý večer festivalu Pohoda na trenčianskom letisku patril aj slovenským interpretom. Vystúpili skupiny Para, Luvver, predstavil sa aj projekt Bolo nás jedenásť.





Para patrí medzi festivalové kapely, kde hrá, tam za ňou tiahnu stovky fanúšikov. Platilo to aj vo štvrtok večer (11. 7.). Kapela v zostave aj so súčasným primátorom Bratislavy, basovým gitaristom Matúšom Vallom, nadelila fanúšikom pred pódiom riadnu dávku energie aj dobrej nálady, mladí pred pódiom spievali, tancovali, ak mali nato aspoň kúsok miesta. To všetko pri skladbách Otec, Brutálna zostava, Našou krajinou, Veci čo si pamätám, Ako najlepšie viem, Keď ťa stretnem, Linda, Abstinent či Prví poslední.Skupina Para vznikla v septembri 1995. Vo februári 2000 vydali debutový album Veci začnú fungovať. Druhý album 1234 vyšiel v roku 2001, z neho je aj známa skladba Otec. V roku 2004 vydali album Brutálna zostava, na ktorom boli piesne MataMatoMataHari a Veci čo si pamätám. V júni 2007 vyšiel ich štvrtý album Para s hitom Abstinent. Lasky so skupinou nahrali skladbu Kapitán na album Pocta Jarovi Filipovi / Jarove pesničky, ktorý vyšiel v marci 2008. V marci 2010 vydali piaty štúdiový album Povstanie, v septembri 2012 šiesty s názvom Menšina. V decembri 2013 vydali DVD s názvom Menšina Live 2013. Prvý júnový deň roku 2018 vydali nový, v poradí siedmy album s názvom Našou krajinou. Za tento získali cenu Radio_Head Award.Bolo nás jedenásť trojice Milan Lasica, Július Satinský, Jaroslav Filip z roku 1981 je dnes legendárnym albumom slovenskej hudobnej scény. To platí aj o pesničkách Spomínam na Paríž, V jedálnom vozni, V našej obci, Za dedinou, Bolo nás jedenásť či Do batôžka. Album Bolo nás jedenásť zaznel prvýkrát v histórii naživo na Pohode 2017, odvtedy sa hráva v štúdiu L+S na zakaždým vypredaných koncertoch. Na pódiu Pohody sa zišla zostava známych speváckych a muzikantských osobností, za bicími Martin Valihora, basgitarista Marek Minárik (exLucie), gitarista Dano Salontay (Longital), Michal Žáček na dychových nástrojoch, Dorota Nvotová klávesy a spev, v speváckych úlohách Milan Lasica, Juraj Podmanický, Tomáš Lasky Šedivý, šéf festivalu Michal Kaščák v úlohe speváka aj moderátora koncertu.





Koncert Bolo nás jedenásť bol venovaný aj Jarovi Filipovi, ktorý by sa bol v júni dožil sedemdesiatky. „Jaro Filip hral už na druhom ročníku Pohody. Bol rok volieb, za vlády premiéra Mečiara. Mal skvelý prejav na túto tému. Bola to absolútna sila, mal s tým absolútny úspech,“ uviedol Michal Kaščák.



Do line-upu prvého dňa patril aj koncert nitrianskej indie kapely Luvver. ktorá je následníkom formácie Fresh Out Of The Bus. Identitu si zmenili v máji 2018. Trojica Tom Lobb, Martin Zaujec a Michal Eichler na Radio_Head Awards 2018 bola nominovaná v kategórii nováčik roka a odniesla si ocenenie Nadácie Advance Investments, čo je grant určený na hudobnú produkciu. Skladby Risin, Inureyes, Ocean, Castaway či Sane u viacerých fanúšikov elektronickej hudby ponúkajú porovnanie s kapelou Depeche Mode. Luvver robili 28. mája predkapelu koncertu anglických The Bastille v bratislavskej Refinery Gallery.