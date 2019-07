Prvý večer Pohody 2019 začínala izraelská skupina Lola Marsh

Speváčka Lola Marsh, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Speváčka Lola Marsh, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 12. júla – Kroky fanúšikov hudobného leta mieria v týchto dňoch do Trenčína. Vo štvrtok popoludní (11. 7.) otvoril brány v poradí 23. ročník multižánrového festivalu Pohoda na trenčianskom letisku.Večerný program na hlavnom pódiu otvorila izraelská kapela Lola Marsh. Fanúšikovia už poznajú túto formáciu, ktorú tvoria lídri Yael Shoshana Cohen spolu s gitaristom Gilom Landauom. Na scéne sú od roku 2013, na Slovensku vystúpili prvýkrát v roku 2014, pred rokom koncertovali v bratislavskej Refinery Gallery. Dvojicu doplňujú skúsení muzikanti Mati Gilad (basgitara), Rami Osservaser (gitara, klavír) a Dekel Dvir (bicie). Vďaka temperamentným živým koncertom sa postupne stali jednou z najžiadanejších blízkovýchodných kapiel v Európe aj v Spojených štátoch. V roku 2016 vydali EP platňu You're Mine, v júni 2017 vyšiel ich debutový album Remember Roses. Z pódia zazneli skladby You're Mine, She's A Rainbow, Strangers In The Subway či Wishing Girl. Veľký úspech Speváčka Yael Shoshana mala, keď zaspievala známu slovenskú pesničku Čerešne.Prvým hosťom z Českej republiky na festivale bola legendárna kapela The Plastic People of The Universe (PPU). Projekt Co znamená vésti koně predstavila spolu s Filharmóniou Brno. Hlavsova hudba sa v ňom spája s pôvodnými textami Vratislava Brabenca z rokov 1967-79 i textom Pavla Zajíčka Samson, ktorý duchovne do konceptu projektu zapadá. Projekt vznikol v dobe, keď bola kapela zakázaná, hrala raz za rok na utajovaných akciách a každý koncert bol premiérou a zároveň derniérou nového programu. Svoje vystúpenia ukrývali napríklad za svadby svojich priateľov a fanúšikov. Koncert Co znamená vésti koně sa uskutočnil v marci 1981 v Kerharticiach pri Českej Lípe. Nebol len vrcholom spolupráce dvojice Hlavsa/Brabenec, ale tiež najodvážnejšou exkurziou do oblastí málo prebádaných rockom.PPU vznikli v roku 1968. Ich tvorba, ovplyvnená v začiatkoch najmä americkými Velvet Underground, Captain Beefheart či Frankom Zappom, sa stala jednou z najoriginálnejších nielen na českej rockovej scéne. Na svojom konte majú dve desiatky vydaných albumov, najnovší Maska za maskou je z decembra 2009. Systematická perzekúcia kapely vyvrcholila v roku 1976 uväznením niekoľkých jej členov. Skupina opozičných intelektuálov na čele s Václavom Havlom potom zorganizovala na ich podporu a prepustenie kampaň, ktorá vyvrcholila Chartou 77. Hudobníci sa zblížili s Václavom Havlom a natočili na jeho chalupe na Hrádečku dve zo svojich ilegálnych nahrávok.Headlinerom prvého večera bola anglická kapela The 1975. Založili ju v roku 1975 v Manchesteri kamaráti zo školy, spevák a gitarista Matthew Matty Healy, gitarista Adam Hann, basgitarista Ross MacDonald a bubeník George Daniel. Od prvého stretnutia po prvý singel im to trvalo takmer dekádu, no potom išlo o raketový štart z neznámej kapely medzi hviezdy britského indie popu. Skôr než vydali debutový album predskakovali Muse, the Neighbourhood či Rolling Stones. I tak bolo iste prekvapením, keď sa ich eponymný debut The 1975 stal okamžite číslom jedna v UK Albums Chart. V roku 2016 získali BBC Music Awards for Live Lounge Performance of the Year a v roku 2017 pridali prestížnu Brit Awards pre najlepšiu britskú skupinu, pričom nominovanými boli aj Radiohead, Biffy Clyro či Bastille.V singlovej Top 40 hitparáde mali osem skladieb. Na svojom konte majú tri vydané albumy a všetky tri sa dostali v anglickom rebríčku na prvé miesto. Najúspešnejším bol druhý I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It z februára 2016, ten bol prvý aj v Spojených štátoch. Prvý úspech im priniesol singel The City z augusta 2012, ktorý sa v hitparáde dostal na 30. miesto. Z aktuálneho, tretieho albumu A Brief Inquiry into Online Relationships, ktorý vydali v novembri minulého roka, zahrali skladby Give Yourself a Try, TooTimeTooTimeTooTime, Sincerity Is Scary a It's Not Living, z predchádzajúcich albumov pridali songy A Change of Heart, Love Me, Somebody Else či Chocolate. Ich set mal veľký ohlas u fanúšikov, ktorí zaplnili priestor pred pódiom.