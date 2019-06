Festival Pohoda 2019 ako festival služieb

Bez nich by Pohoda nemohla byť tak zaujímavým miestom stretávania sa hudby, literatúry, divadla, tanca, diskusií či vizuálneho umenia, ale aj koncentráciou služieb od výmyslu sveta. Najnovšie sa k tomu všetkému pridáva aj silný vedecký program.

URPINER

Urpiner ponúkne tento rok návštevníkom viac ako 10 druhov čapovaných pív vrátane obľúbenej kvasinkovej 12-ky, extra chmelenej 14-tky a svetlého špeciálu 13° IPL (Indian Pale Lager). Pivovar si pripomenie aj 30. výročie Nežnej revolúcie novinkou Urpín 89. Touto 10-tkou zároveň reaguje na históriu pivovaru pod vrchom Urpín. Pivo je už v predaji v originálnych plechovkách, ktoré navrhol Danglár. Novinkou bude aj rýchlovýčap tzv. BeerJet, ktorý výrazne zrýchli čapovanie piva v jednom z nápojových centier. Toto zariadenie umožňuje načapovať cez 2000 pív za hodinu. V Urpiner zóne bude pestrý program a pribudnú tu ďalšie samoobslužné automaty. V areáli bude opäť premávať Beerbike a v Pivobrane sa môžete okrem Urpineru tešiť na pivá zo siedmich remeselných pivovarov.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Pohodový festivalový život bez čakania v radoch zabezpečia bezkontaktné platby v gastro prevádzkach i nápojových centrách. Za jedlo a pitie tak zaplatíte všade mobilom a festivalový náramok získate v predstihu v pobočkách Slovenskej sporiteľne. Návštevníci festivalu budú môcť už tradične využiť bankomaty, jeden z nich prerobený aj na zaujímavý behomat. Súčasťou Pohody bez starostí bude Sporka Chill zóna s obľúbeným teplovzdušným balónom a mnohými atrakciami (360° pingpong, ruské kolky, stolný futbal, Twister, fúkací futbal, mega jenga a hojdačka so saňami, UV svetlo v stanoch). Novinkou je aj stage Sporka Science & Magic. V ňom budú cez deň prednášky vedcov pôsobiacich v CERNe či ďalších špičkových inštitúciách. Poobede sa šapitó zmení na nádherný koncertný priestor a po zotmení ponúkne program výhradne pre dospelých návštevníkov.

ORANGE

Orange príde na pohodu s kampaňou mobil dole #hlavahore, ktorou chce motivovať ľudí, aby počas koncertov odložili telefóny a užili si ich naživo. Zákazníkov, ktorí si počas hudobných vystúpení aspoň na hodinu odložia mobilný telefón v Orange zóne, odmení po festivale extra porciou 5 GB dát. Iniciatívu „Darujme starým mobilom nový život“ presunie Orange z predajní aj na Pohodu. Cieľom je zber a ekologická likvidácia už nepotrebných mobilov. O zelených a verejnoprospešných témach sa bude opäť diskutovať v Optimistane Nadácie Orange. Z ďalších služieb ponúknu nonstop nabíjačkárne, elektrické zásuvky pre samo-nabíjanie a požičajú aj externé powerbanky i telefóny Nokia 3310. Úkryt pred slnkom, zaujímavé aktivity budú v chillout zóne. Mimoriadne obľúbenou pomôckou návštevníkov je interaktívna festivalová aplikácia Pohoda 2019 powered by Orange.

BUDIŠ

Nový uhol pohľadu poskytne návštevníkom Pohody Budiš, a to vďaka doposiaľ najvyššej stavbe v našom areáli, ktorou bude 32 metrové ruské kolo. Výhľady z neho si budete môcť vychutnať napríklad s vychladeným, miešaným nealko drinkom. Okrem unikátnych výhľadov si môžete oddýchnuť a schladiť sa v chill out zóne, v ktorej budú ventilátory, osviežovače vzduchu i tienidlá. Na samotnom pódiu to bude opäť poriadna párty, po ktorej sa môžete osviežiť novou edíciou nápojov homo festivalis expertus.

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

Kvalitný obsah pred Pohodou, počas nej i po festivale vytvárajú naši hlavní mediálni partneri. Časopis .týždeň pripraví festivalový špeciál a vo svojom stane ponúkne množstvo zaujímavých debát. Pred ním môžete vo večerných hodinách pozorovať hviezdy. V stane Aktuality.sk budú diskusie o tom, ako vyhrať voľby, či môže byť humor cez čiaru i o 30-tich rokoch slobody. Noizz.sk sa zameria v tom istom stane na ekológiu diskusiou i upcyklačným workshopom. Súčasťou programu bude aj filmový kvíz a Pokec zorganizuje speed dating a zmenáreň s profesionálnym líčením. Verejnoprávna RTVS a Rádio_FM pokryjú z pozície hlavného mediálneho partnera festival v pravidelných televíznych a rozhlasových reportážach. Dvojka krátko pred festivalom odvysiela dokument „22“ o Pohode 2018, ale aj originálne akustické verzie piesní umelcov z minuloročnej Pohody. Moderátori Rádia_FM priblížia atmosféru festivalu naživo z Rádio(aktívnej zóny)_FM. V tomto ročníku prinesú poslucháčom ešte viac prenosov živých koncertov a opäť budú vysielať z Pohody už od štvrtku. Mediálny partner Denník N pripraví festivalovú prílohu, ako aj festivalový Pohodenník.

ĎALŠÍ PROGRAM

Pohoda sa pridala k iniciatíve „Unsmoke“ a s Philip Morris International pripravila Bezdymovú zónu (18+). V nej si návštevníci budú môcť užiť koncerty a rozhovory so zaujímavými osobnosťami kultúrnej sféry v prostredí bez cigaretového dymu. V nasledujúcich rokoch chceme navyše v partnerstve s PMI docieliť, aby sa z Pohody stal festival úplne bez dymu. Týmto zároveň vyzývame a prosíme návštevníkov, aby nás v tomto úsilí podporili a boli ohľaduplní voči ostatným, zdržali sa fajčenia priamo na koncertoch a pri aktivitách s väčším počtom ľudí. Novým partnerom je CCC, ktorý prepožičia meno klubu s experimentálnou elektronickou hudbou. Okrem toho CCC na festival prinesie jurtu a ďalšie aktivity ako zdobenie a kreatívne šnurovanie topánok, pletenie náramkov šťastia či megavrkoča. Návštevníci si budú môcť zatancovať i zaskákať v NAY tanečnom dome na tanečných workshopoch a koncertoch. Špičkoví lektori vás naučia tance rôznych národov i etník. Okrem toho si môžete vďaka NAY-u nechať upraviť vlasy vo festivalovom kaderníctve.

V Literárnom stane Martinus budú opäť zaujímaví hostia na čele s osobnosťami ako Simon Mawer (autor románu Sklenená izba), Fabian Saul či Ferenc Czinki. Slovenskí autori Pavol Rankov, Michal Hvorecký a Laco Kerata sa predstavia svoje najnovšie knižné prírastky. Milan Lasica a ďalší tvorcovia hudobných textov budú hľadať odpovede na to, ako zistiť, že tvoríte hit. Súčasťou programu budú aj finalisti súťaží Anasoft Litera i Básne a obľúbené formáty – Literárny cirkus KK Bagalu, Čau o piatej, Slam poetry a LiteRAPtúra. Pomedzi diskusie sa môžete občerstviť vo Foxforde.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku príde aj tento rok s EÚ Fun Zónou plnou vedomostných súťaží. Poskytnú vám tu množstvo užitočných rád o tom, ako ísť študovať či stážovať do zahraničia. Tešiť sa môžete aj na diskusie Café Európa so zaujímavými hosťami v EUrópa stage. Oddýchnuť si môžete v tropickom lese, ktorý pripraví Kaufland. V ňom sa budete môcť počas sviežich hodiniek schladiť nanukmi. Pripravený majú aj stolný hokej, pétanque či turnaje o skvelé ceny. JRC (Joint Research Center of European Commission) prinesie návštevníkom divadelné predstavenie Rádio Frankenstein, ktoré sa zaoberá etickými otázkami v medicíne.

EKOLÓGIA

Na znižovaní dopadu na životné prostredie sa veľkou mierou podieľajú aj naši partneri. ZSE postaví solárne lampy so solárnymi hodinami a pomôže nám s posilnením pevnej siete. Všetok riad v našich gastroprevádzkach bude kompostovateľný vďaka spoločnosti METRO. Okrem toho prídu s unikátnou hrou, ktorá vás naučí, ako triediť. Prichystali si tiež prednášky a diskusie zamerané na ideu udržateľnosti. Pokračujeme aj v projekte zberných miest, ktoré zabezpečia dobrovoľníci z Univerzity Komenského v rámci projektu ECOmenius. Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva príde s cirkulárnou tržnicou „Holland cirkular market“. V nej sa predstavia lokálne značky, ktoré fungujú udržateľne.

Náš ekologický partner Železničná spoločnosťou Slovensko vypraví aj tento rok mimoriadny festivalový rýchlik z Košíc a z Bratislavy. V centre festivalu bude premávať, najmä medzi deťmi obľúbený, festivalový vláčik. Hromadnú dopravu z celého Slovenska organizuje aj Slovak Lines a na posilnení regionálnych spojov s nami spolupracujú Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. V našej réžii je Prímestská pohodová doprava z Trenčianskych Teplíc a spoločnú dopravu si môžete zorganizovať aj sami cez webparty na našom webe pod hashtagom #spolunapohodu. Novinkou v našom shope je Altermerch, teda možnosť urobiť si z vlastného trička originálny Pohoda kúsok.

NÁPOJE

V kaviarni Julius Meinl budete môcť počas Poetry hours opäť platiť za kávu básňou. Atmosféru vám spríjemní milý personál, baristi, ale aj osobnosti ako pouličný básnik Šimpe Ondruš. V Red Bull wigwamoch nájdete limonády Red Bull Organics i známy energetický nápoj. Novinkou bude prosecco od HAMŠÍK Winery – z nich vám pripravia skvelé drinky profesionálni barmani. Pri ich stane si budete môcť vyskúšať žonglovanie s futbalovou loptou i hlavičkovanie medzi dvojicami.Tradičné sirupy Herbert pripravia osviežujúce limonády a vínové špeciály. V ich stane nájdete aj osviežujúce ice rolls, shisha bar a výberové kávičky. Rôzne príchute prinesie na Pohodu aj Mazagrande, ktorý je zmesou kávy a limonády. V ich zóne bude okrem baru aj fotokútik, virtuálna realita a nabíjanie mobilov. Starostlivo vybrané vína od slovenských vinárov, výhradne z domáceho hrozna, ponúknu Slovenské vinice.

GASTRO

Regal Burger ako značka vznikol na Pohode v roku 2013. Po šiestich rokoch sa u nás po prvýkrát predstaví už ako partner so streetfood stanom, v ktorom nájdete burgre a prekvapenie z ich vlastnej kuchyne. S novou Street Food zónou a s farmárskymi raňajkami v piatok a v sobotu ráno k nám príde aj NYC Corner. Okrem známych hotdogov ponúknu aj novinku – Pulled Pork Burger. Kávu a toast si budete môcť objednať s donáškou do stanového mestečka. Ľahké laktofree raňajky budú rozdávať hostesky z Rajo, ktoré tiež pripraví aj rozcvičku v podobe open air jógy. Pravé slovenské raňajky v zložení chutný chlebík s bryndzou a cherry paradajkami ponúkne aj Liptov. Okrem toho v ich stánku nájdete obľúbený grilovaný pološtiepok s omáčkou, hriankou a čerstvým šalátom, korbáčiky a pareničky. Ryba Košice príde okrem čapovanej Tresky aj s novinkou – Treskoslovenskou treskou s retro receptúrou. Tresku vám v prípade záujmu prinesú až do stanu. Milovníkov vegánskej kuchyne poteší Lunter s novým bistrom. V ňom bude možné ochutnať chrumkavé tofu, hot dog s Lunter párkom, polievky, chia pudingy a kaše.

MOTO, CYKLO

Citroën sa celoročne stará o mobilitu organizátorov Pohody. Na festival príde so zónou, v ktorej sa môžete tešiť na umelecký workshop, talkshow a stand up s moderátormi Michaelom Szatmarym a Stanom Staškom. Citroën vystaví aj legendárne historické modely. Mobilitu umelcov a členov nášho štábu na letisku posilnia elektrické bicykle Dema.

ZDRAVIE

Tretíkrát bude na Pohode Dr. Stan, v ktorom okrem diskusií s lekármi budete môcť absolvovať aj viaceré odborné vyšetrenia – skríning na čistotu pľúc, meranie BMI, cukru v krvi, cholesterolu atď. V stane Curaproxu si môžete nacvičiť používanie dentálnych pomôcok. Do umyvárok opäť poskytne zubné pasty. K našim ekologickým aktivitám sa pridajú zberom kefiek, z ktorých vyrobia koše na separovaný odpad. Protetika pripraví cvičenie pre zdravé detské nôžky vo Family parku. Prinesú aj skener s 3D zobrazením, ktorý rodičom poskytne informácie o zdraví nožičiek ich detí. Zvyškový alkohol si môžete overiť v stánku i vďaka hliadkam OZ Pi s rozumom.

MÓDA A KOZMETIKA

O komfort v kojacom a prebaľovacom stane vo Family parku sa postará značka Lindex. Po prvýkrát sa u nás predstaví aj slovenský výrobca ponožiek Fusakle, ktorý pripraví upletené workshopy a súťaže. S Fusakle hliadkou môžete súťažiť o ponožky na celý rok zadarmo. Starostlivosť o vlasy a telo v sprchových stanoch zabezpečí produktami opäť Dixi a opálenú pokožku zregenerujú produkty Nubian SOS (aj tie dostanete v sprchových stanoch). Nubian SOS poskytne aj opaľovacie krémy. V Dermacol Beauty zóne bude festivalové líčenie s profesionálnymi vizážistami. Pripravili si aj workshopy Beauty Wake-up (všetko, čo potrebujete po prebudení) a Beauty Active (s novinkami a radami pre pevné a štíhle telo). Detská kozmetika a plienky značky dm budú zase súčasťou núdzovej výbavy vo Family Parku.

TURIZMUS A INŠTITÚCIE

Info point či straty a nálezy zabezpečí v svojom stánku opäť Mesto Trenčín. Poskytnú vám tu aj aktuálne informácie o kyvadlovej a prímestskej doprave a o meste. Považie môžete spoznať v stánku Regiónu Trenčín a o hlavnom meste a okolí bude informovať Turizmus regiónu Bratislava. EURES poskytne záujemcom informácie o práci a vzdelávaní v zahraničí a pripraví náučno-zábavné vedomostné kvízy o EÚ. V stane Slovakaid sa dozviete, ako sa Európania spojili a zlepšili podmienky miliónom ľudí po celom svete. Rádioaktivitu si môžete zmerať v stánku SNUS. Okrem toho tu vysvetlia fungovanie jadrovej elektrárne. Hliadky Prvej stavebnej sporiteľne pomôžu vo štvrtok návštevníkom so stavbou stanu. Vyšší komfort ubytovania nájdu návštevníci opäť v rámci PSS FOX Village.

ĎALŠIE SLUŽBY, ZÁBAVA A VYCHYTÁVKY

Vyšší komfort v chatkách zabezpečia matrace a posteľná bielizeň Dormeo. V stanoch camp manažérov nájdete prvú pomoc pre vaše festivalové príbytky – lepidlá, tmely a zaisťovače na lepenie topánok, stanov či okuliarov od Slovcem. Obľúbenou aktivitou pre všetky vekové kategórie je aj kreatívne maľovanie vo farebnom stánku Slovlaku. V nových tričkách sa môžete odfotiť v Instax foto zóne. Tu nájdete portfólio Instaxov – fotoaparátov pre okamžitú fotografiu. Bude scrapbookingový stôl, pri ktorom si návštevníci budú môcť z fotografie vyhotoviť napr. magnetku. O zábavu pre deti a oddych pre rodičov sa vo Family Parku postará Pepco. V spolupráci s Úniou materských centier budú dvakrát denne eko-workshopy na princípe Montessori. Rodinám s malými deťmi tiež zapožičajú praktické káričky. Na Pohode si budete môcť zahrať tento rok aj stolný tenis pod holým nebom. Začiatočníkov dostane do základov hry inštruktor zo Slovenského stolnotenisového zväzu. V stane Yamaha si zase budete môcť vyskúšať hru na gitare, klávesové nástroje či workshop hry na bicie. Yamaha zároveň zapožičia nástroje niektorým účinkujúcim či pre potreby akustických videí v rámci „Pohoda acoustic session“. O správu našich serverov a hosting sa celoročne stará Bonet a „second hand“ repasované počítače pre náš festivalový tím zapožičia AfB Slovakia.

Brány Pohody 2019 sa otvoria už o 15 dní. Pred pár dňami sme zverejnili kompletný line-up nášho festivalu, ktorý si môžete pozrieť tu: www.pohodafestival.sk/sk/lineup. Skvelý predpredaj zatiaľ prekonáva aj minulý ročník a v našom shope aktuálne ostáva už len 2000 permanentiek. S blížiacou sa Pohodou rastie aj počet pokusov podvodníkov o predaj falošných lístkov či pochybné predaje na stránkach, ktoré nepatria medzi našich oficiálnych predajcov. Pravé lístky si môžete stále kúpiť na našom webe a u našich oficiálnych predajcov, ktorých zoznam nájdete na tomto linku: www.pohodafestival.sk/listky-shop.

Tešíme sa na vás na 23. ročníku festivalu Pohoda.