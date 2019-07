Foto: Prvý deň festivalu Pohoda 2019 priniesol pestrý program

aktualizované 12. júla 9:00





12.7.2019 (Webnoviny.sk) -Vo štvrtok sa na trenčianskom letisku začal 23. ročník multižánrového festivalu Pohoda. Prvý deň sa niesol v pokojnej a slnečnej atmosfére.Program odštartoval o 17:45 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Sporka stagei, kde sa neskôr predstavila napríklad aj slovenská kapela Para so svojimi najväčšími hitmi.Návštevníkov privítal riaditeľ Pohody Michal Kaščák, ktorý úvodný koncert venoval trojici ľudí, ktorí v minulosti prišli na podujatí o svoje životy.Spevák kapely Bez ladu a skladu neskôr takisto privítal návštevníkov na hlavnom stagei, kde uviedol izraelskú skupinu Lola Marsh, ktorú označil za "rodinu Pohody".Speváčka Yael Shoshana Cohen dokázala, že si slovenské publikum naozaj obľúbila a davu sa prihovárala aj v slovenčine.Festival Pohoda 2019Na pódium si tiež pozvala Slovenku Ninu, s ktorou si zaspievala jednu skladbu. Počas koncertu zazneli okrem známych piesní kapely aj ukážky novej tvorby či coververzia hitu These Boots Are Made for Walkin' od Nancy Sinatra.V závere prišla na rad aj skladba Čerešne, ktorú spievalo s kapelou aj publikum, čo sympatickú líderku formácie dojalo k slzám. "Mala som sen a teraz sa mi splnil. Ďakujem vám," vyhlásila speváčka počas koncertu.



Na Urpiner stagei sa neskôr predstavila kapela The 1975 z anglického Manchesteru. Matthew "Matty" Healy počas koncertu dokázal, že je skvelý spevák, gitarista, tanečník aj frontman, ktorý si vie podmaniť niekoľkotisícové publikum.



Zmes gitarovej a elektronickej hudby sprevádzala pôsobivá videoprojekcia so svetlami. Fanúšikov a fanúšičky potešili skladbami ako Robbers, I Like America & America Likes Me či The Sound, a to s naozaj výborným zvukom pod pódiom. Po Angličanoch prišiel na rad ich krajan, rapper Skepta, ktorý roztancoval ľudí v chladnejšej noci.



Na Orange stage sa so slnkom rozlúčila česká undergroundová legenda The Plastic People of The Universe, ktorá spolu s Filharmóniou Brno predstavila projekt Co znamená vésti koně.



V závere skvelého koncertu, počas ktorého orchester svojím výkonom podčiarkol dramatické texty skladieb, predstavil saxofónové sólo 76-ročný Vratislav Brabenec. Vedľa neho na pódiu sedel a hral na klávesy Josef Janíček, ďalšia výrazná osobnosť českej hudobnej scény.

V piatok Lykke Li a príde prezidentka Čaputová

O 22:40 uviedol Braňo Jobus na Orange stagei projekt Bolo nás jedenásť, v rámci ktorého predstavili najmä skladby z albumu Bolo nás jedenásť (1981).Na pódiu sa počas koncertu ukázali Milan Lasica, Dorota Nvotová, Martin Valihora, Martin Višňovský (Chiki liki tu-a), Juraj Podmanický (Billy Barman), Tomáš Šedivý "Lasky" (Para), Whisky (Slobodná Európa), Juraj Benetin (Korben Dallas), Peter Lipa alebo Michal Kaščák. Opäť zaznela aj skladba Čerešne, ktorú znova zaspievala Yael Shoshana Cohen z Lola Marsh, pričom tentoraz spolu so Zuzanou Kronerovou. Na gitaru si zahral Gil Landau z Lola Marsh.Medzi piatkové najväčšie mená festivalu patria napríklad Lykke Li ,The Roots, Mac DeMarco, Amadou & Mariam and Blind boys of Alabama, Lianne La Havas či Michael Kiwanuka. O 12:00 príde do EUrópa stageu prezidentka Zuzana Čaputová, s ktorou sa bude rozprávať Štefan Hríb.