Drvivá väčšina ľudí si podľa prieskumu myslí, že Igor Matovič by nemal byť premiérom

21.3.2021 - Viac ako 80 percent respondentov si myslí, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) by nemal zastávať funkciu premiéra. Dve tretiny (61 %) respondentov uviedlo, že Matovič by určite nemal zostať premiérom a 21 percent respondentov označilo možnosť skôr nie.Vyplýva to z prieskumu agentúry Median.sk, ktorý vykonala pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) v dňoch od 12. – 18. marca 2021 na vzorke 1 003 respondentov.Deväť percent respondentov uviedlo, že Matovič by mal zostať premiérom a päť percent respondentov sa priklonilo k možnosti určite áno. Možnosť neviem deklarovali štyri percentá respondentov.Podľa prieskumu sa 42 percent respondentov prikláňa k demisii vlády a k predčasných voľbám a 33 percent opýtaných sa prikláňa k rekonštrukcii vlády.