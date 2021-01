Konflikt s Matovičom zrejme urýchlil Remišovej sťahovanie z úradu vlády. Mstí sa jej premiér za kritiku plošného testovania?

Remišová kritizovala Matoviča

Hádka na rokovaní koaličnej rady

26.1.2021 - Rozhodnutie vicepremiérky a ministerky pre regionálny rozvoj Veroniky Remišovej (Za ľudí) nepodporiť pri hlasovaní vo vláde plošné testovanie s veľkou pravdepodobnosťou urýchlilo jej sťahovanie z budovy Úradu vlády SR, ktorá je sídlom premiéra.Už dva dni potom, čo sa líderka strany Za ľudí ako jediná v hlasovaní postavila proti premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ju úrad vlády upozornil, že sa má do konca júna vysťahovať z budovy.Remišovej ministerstvo má nájomnú zmluvu s úradom vlády len do konca júna tohto roku a upozornenie na jej ukončenie zrejme nie je úradné oznámenie, ktoré prišlo zhodou okolností práve v čase nezhôd medzi lídrami najväčšej a najmenšej vládnej strany. Informuje o tom Denník N Remišová v pondelok 18. januára pre uvedený denník skonštatovala, že jej strana už žiadne plošné testovanie v budúcnosti nepodporí. Spomenula tiež, že vláda do debaty o testovaní nezapojila odborníkov.„Pri takto dôležitom dokumente by som uvítala zapojenie odborníkov aj počas rokovania vlády, aby s nimi mohla diskutovať vláda ako celok. Tento postup som aj navrhovala,” uviedla. Remišová tiež povedala, že Matovič by mal zmeniť komunikáciu a vytvoriť si špeciálny tím.V ten deň sa konala aj koaličná rada štyroch vládnych strán. Podľa informácií spomínaného denníka na nej pre plošné testovanie vypukol konflikt. Premiér počas nej obviňoval Remišovú a vicepremiéra a predsedu SaS Richarda Sulíka a na rokovaní prepukla hádka.Hneď v nasledujúci deň v utorok 19. januára dostalo ministerstvo regionálneho rozvoja list od vedúceho Úradu vlády SR Júliusa Jakaba. Okrem sumarizácie údajov o prenájme je v ňom upozornenie, aby Remišová do 30. júna odovzdala priestory.Na zvláštne sťahovanie Remišovej ako prvý upozornil web ereport.sk . „Nebudeme to komentovať. Dlhodobo hľadáme nové priestory, do ktorých chceme presťahovať ministerstvo,“ odpísal tlačový odbor Remišovej.