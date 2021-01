Matovič sa mal vyhrážať pádom vlády, ak SaS nesplní to, čo napísal v statuse na Facebooku

Krajčí ako kôpka nešťastia

Do balíka doplnený ôsmy zákon

18.1.2021 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa vyhrážal pádom vlády, ak strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesplní to, čo napísal na Facebooku.Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol poslanec Národnej rady SR za stranu SaS Peter Cmorej s tým, že „buď bude pokuta pre zdravotnícke zariadenia, alebo nebude vláda, mali sme si vybrať“.Parlament vo štvrtok 14. januára schválil v skrátenom legislatívnom konaní balík zmien. Medzi nimi aj novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, na základe ktorej bude môcť štát pokutovať zdravotnícke zariadenia, ak porušia pravidlá očkovania proti koronavírusu.Podľa Cmoreja je to demotivujúce a dehonestujúce pre každého zdravotníka, ktorý „robí, čo môže“. Môže to spôsobiť vyhadzovanie vakcín a spomalenie očkovania.„Podmienky na skrátené konanie neboli splnené ani len omylom. Nesúhlas vyjadrili v rozprave poslanci z každej koaličnej strany. Ale nie, premiér to oznámil na Facebooku, a tak si to tam minister zdravotníctva (Marek Krajčí, pozn. SITA) odsedel ako kôpka nešťastia,“ doplnil Cmorej.Poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podľa neho neprišli na zdravotnícky výbor.„Mimochodom, v tom zákone nebola zrejme jediná vec, o ktorej by sme nevedeli minimálne od plošného testovania, ktoré bolo začiatkom novembra. Odvtedy prebehli štyri schôdze, ale nie, my musíme zmenu siedmich zákonov dostať na stôl v super rýchlom skrátenom konaní, hodinu pred začiatkom schôdze, ktorá ani len nebola riadne zvolaná, lebo na ňu neprišla pozvánka,“ kritizuje Cmorej spôsob prijatia zákona.Podotkol, že 15 minút pred hlasovaním doplnili do balíka ôsmy zákon. „Takže pred najhlúpejším pádom vlády v dejinách v núdzovom stave, na vrchole pandémie, sme si vybrali vládu a hlúpy zákon na najabsurdnejšej schôdzi, akú si len dokážete predstaviť,“ dodal koaličný poslanec.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu Úrad vlády SR.