 Šport

14. mája 2026

Nepríjemné prekvapenie vo Fribourgu. V meste, kde budú hrať aj Slováci, cítiť hnoj a smrdí tam


14.5.2026 (SITA.sk) - Hokejisti s úsmevom tvrdia, že to tam vyzerá ako na vidieku, respektíve farme.


Už v piatok 15. mája odštartujú majstrovstvá sveta v hokeji. Konajú sa vo Švajčiarsku, konkrétne v mestách Zürich a Fribourg. Práve v druhom menovanom budú hrať aj Slováci základnú skupinu.

Stretnú sa postupne s Nórskom, Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom. "Tri korunky" sa už nachádzajú v dejisku šampionátu a ostali nepríjemne prekvapení.

Hráči sa sťažujú na neznesiteľný zápach kravského hnoja. "Bože môj, smrdí to," povedal brankár Magnus Hellberg pre web aftonbladet.se.

Pripomienka na domov


Tím sa ubytoval v hoteli v neďalekom meste Bern a do arény sa autobusom dopravia polhodinovou cestou. Jedinou sťažnosťou bol na smrad kravského hnoja, ktorý bol cítiť okolo štadióna.

Ten sa nachádza za malým mestečkom, obklopený poľami a zelenými švajčiarskymi kopcami, kde sa pokojne pasú kravy. Hokejisti s úsmevom tvrdia, že to tam vyzerá ako na vidieku, respektíve farme.

"Vonia to dobre," priblížil obranca Oliver Ekman-Larsson. Pri otázke novinára, či mu nepripomína domov, tak odpovedal, že áno, ale našťastie to tvrdil žurnalista a nie on.

"Dostanete, čo si zaslúžite, však? Je dobré, že to je jediný menší problém. Vďaka skúsenostiam z prvého dňa majstrovstiev som rád, že sme tu dostali všetku výstroj, všetci hráči sú na svojich miestach a stihli sme sa včas dostať na ľad. Na začiatku sa toho musí veľa vyriešiť. Je zábavné vidieť, že všetci sú svieži a zdraví," uviedol tréner Sam Hallam.

Úvodný zápas Švédska je na programe v piatok o 16.20 h proti veľkému favoritovi z Kanady na čele s tínedžerským kapitánom Macklinom Celebrinim a nestarnúcou hviezdou Sidneym Crosbym.


Zdroj: SITA.sk - Nepríjemné prekvapenie vo Fribourgu. V meste, kde budú hrať aj Slováci, cítiť hnoj a smrdí tam © SITA Všetky práva vyhradené.

