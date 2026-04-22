Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
24hod.sk Kultúra Pohoda festival
22. apríla 2026
Pohoda 2026 aj v znamení drum and bass, spolu s Drumatique crew chystá špeciálnu festivalovú noc
Festival Pohoda a kolektív Drumatique spájajú sily pri výnimočnom projekte Pohoda x Drumatique 30. Sobotňajšia festivalová noc v Aréne SLSP bude patriť drum and bassu – žánru, ktorý spája generácie fanúšikov elektronickej hudby.
Rok 2026 bude výnimočný pre obe strany. Pohoda oslávi svoje 30. výročie a rovnaký míľnik si pripomína aj Drumatique – kolektív, ktorý dlhodobo patrí k najdôležitejším platformám drum and bass kultúry na Slovensku.
Program noci prepája legendy žánru s výraznými osobnosťami domácej scény aj novšou generáciou producentov. Na Pohode sa predstaví jeden z najvplyvnejších DJov drum and bass histórie LTJ Bukem. Temnejší a technickejší rozmer žánru prinesie B2B set EN:VY a Molecular. Domácu scénu budú reprezentovať aj Ke3n a Subtension, ktorí spoja sily v B2B sete, a dvojica Gabanna a Galagha – mená, ktoré stáli pri zrode slovenskej drum and bass scény. Celou nocou bude sprevádzať nemecký MC Fava.
„Drumatique 30 na Pohode 2026 ešte len príde, no už teraz je cítiť, že pôjde o niečo výnimočné. Pohoda tento rok oslávi svoje 30. výročie a my sme radi, že sme súčasťou tohto skvelého hudobného festivalu. Očakáva sa skvelá atmosféra plná emócií, spomienok aj novej energie. Drumatique prinesú kvalitné zlomené dnb beaty, ktoré v sobotnú noc rozvibrujú Arénu SLSP a prepoja tisíce ľudí do jedného pulzujúceho celku,“ hovorí Gabanna z kolektívu Drumatique.
30. ročník festivalu Pohoda sa uskutoční 8. & 9. – 11. júla 2026 na trenčianskom letisku. Vystúpia na ňom The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, Denzel Curry, IDLES, Oliver Tree, Apashe & Brass Orchestra, Action Bronson a mnohí ďalší. V súčasnosti sú 3-dňové lístky na Pohodu vypredané, k dispozícii je ešte limitovaný počet 4-dňových lístkov a jednodňové lístky na stredu – The Cure Extra Deň.
