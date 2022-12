Predčasné voľby by spôsobili príchod najhoršieho zla, varuje Matovič a prirovnanie k Nemecku nepovažuje za prisilné

Zlo nám môže vziať demokraciu

Dôsledky predčasných volieb

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Kto sa zahráva s myšlienkou na predčasné voľby, podľa ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ) pokúša osud. V snahe predísť predčasným voľbám podľa neho každý, komu záleží na demokracii a na Slovensku, vyvíja rôzne tlaky na to, aby sa ľudia, ktorí Slovensko ťahajú do záhuby, spamätali. Uviedol to vo vyjadrení po rokovaní vlády. OĽaNO sa vôbec nechystá podporiť predčasné voľby.Matovič predpokladá, že tak, ako predčasné voľby v Nemecku v 30. rokoch minulého storočia spôsobili príchod najhoršieho zla, tak to isté by sa stalo aj na Slovensku.Toto prirovnanie nepovažuje za prisilné a myslí si, že v kritických situáciách je potrebné používať hyperboly a paralely. To by podľa neho niektorým ľuďom mohlo pomôcť uvedomiť si, že v čase kríz a frustrácie je nebezpečné zahrávať sa s predčasnými voľbami.Pripomenul dôsledky predčasných volieb, ktoré sa v minulosti na Slovensku konali. Zlo, ktoré sa môže takto dostať k moci, by nám podľa šéfa rezortu financií definitívne mohlo vziať demokraciu, a to zmenou volebného systému tak, že ďalšie voľby by už boli len napodobeninou demokracie.Myslí si, že toto Slovensku nepraje nik, kto to s ním myslí dobre. Situáciu vníma tak, že sa rozhodne, či si demokraciu a šancu na ňu na Slovensku uchováme.Ak sa Richardovi Sulíkovi (SaS) a mafii podarí rozbiť vládu, Boris Kollár a hnutie Sme rodina budú podľa Matoviča úplne slobodní a môžu sa rozhodnúť vytvoriť koaličnú väčšinu so "sedemdesiatšestkou", ktorá podržala Fica , a vládnuť. Dodal, že to si už má zobrať na svedomie Sulík aj s kolegami. Podľa neho sa len potom uvidí, čo všetko bude možné schváliť do volieb, a to vrátane zmeny volebného systému.