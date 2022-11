Matovič nazval Bittó Cigánikovú neschopnou vulgárnou zrúdou a tepšou, poslancov OĽaNO označil za „frajeros“

10.11.2022 - Strana SaS si sama odvolala svoju poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú z postu predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru. Je o tom presvedčený šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič , ktorý na sociálnej sieti nazval poslankyňu Cigánikovú tepšou a vulgárnou zrúdou.„Keď mi naši poslanci z OĽaNO povedali, že nebudú mať krvavé oči - ukážu gesto voči SaS a nezúčastnia sa hlasovania o odvolaní Cigánikovej, povedal som si, že frajeros. Podržať tak neschopnú vulgárnu zrúdu, to chce fakt tonu pokory a sebazaprenia. Prišla voľba. A výsledok? Zúčastnilo sa 91 poslancov a z toho 67 za odvolanie. Takže odvolaná. Lenže úplná krása je skrytá v pravidlách - ak by sa voľby nezúčastnilo 20 SaSkárov, voľby by boli neplatné a tepša by naďalej bola šéfkou zdravotníckeho výboru,“ napísal Matovič.Matovič nechápe, ako sa niekto môže roky hrať na fachmana v matematike a neovláda ani jej základy. „Ale možno je to všetko inak. SaSkári Janu sami neznášajú a predpokladať, že sú všetci takí neschopní, je trochu naivné. A tak ešte reálnejší môže byť scenár, že ju úmyselne potopili vlastní, aby im už nerobila hanbu v tak dôležitej pozícii,“ konštatoval Matovič.