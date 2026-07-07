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 24hod.sk    Šport

07. júla 2026

ESĽP potvrdil právo na urážky rozhodcov, korupčné obvinenia sú však podľa neho neprijateľné


Tagy: kritika rozhodcov

ESĽP rozhodol, že kritika rozhodcov je prípustná, ale obvinenia z korupcie už nie. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že kritika a urážky futbalových rozhodcov sú právom chráneným ...



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7.7.2026 (SITA.sk) - ESĽP rozhodol, že kritika rozhodcov je prípustná, ale obvinenia z korupcie už nie.


Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že kritika a urážky futbalových rozhodcov sú právom chráneným slobodou prejavu, avšak obvinenia z korupcie alebo trestnej činnosti už prekračujú hranicu prípustnosti. Súd v Štrasburgu sa vyjadril k sérii prípadov, ktoré podal portugalský klub FC Porto a dvaja jeho bývalí predstavitelia.

Tieto prípady sa týkali sankcií uložených portugalskými futbalovými orgánmi a súdmi v súvislosti s útokmi médií vlastnených tímom FC Porto, ktoré spochybňovali rozhodcov a rozhodcovský systém najmä po zápasoch proti rivalovi Benfice Lisabon.

ESĽP vo väčšine prípadov odmietol tvrdenia navrhovateľov, ktoré zahŕňali "obvinenia z korupcie a manipulácie zápasov". Súd zdôraznil, že "samotné rozhodcovské chyby alebo nepravidelnosti, aj keď sú početné alebo opakované, nie sú samy osebe dostatočným dôkazom existencie obvinení predložených žalobcami". Podľa súdu išlo o špekulatívne spájanie faktov bez minimálneho dôkazového základu. Portugalské súdy tieto tvrdenia označili za "konšpiračné teórie".

Naopak, súd sa zastal klubového bulletinu Dragoes Diario, ktorý dostal pokutu za článok z roku 2019 po víťazstve Benficy 4:1 nad Feirense. V článku sa uvádzalo, že konkrétny rozhodca "má problém s nestrannosťou" a jeho rozhodcovská kariéra bola plná "nesprávnych rozhodnutí" pred tým, než bol zavedený systém VAR. ESĽP rozhodol, že ide o prípustné vyjadrenie fanúšikov.

"Tieto výroky boli hodnotiacimi názormi na výkon rozhodcu. Takáto kritika je bežná v kontexte futbalu, kde udalosti zápasu často vedú k rôznym a sporným interpretáciám a názorom, často ovplyvneným klubovou príslušnosťou," uviedol súd.

Prízvukoval tiež, že kritika patrí k práci rozhodcov a tí, ktorí pôsobia v elitných súťažiach, sú vystavení intenzívnejšiemu verejnému dohľadu.

Súd zistil, že portugalské sankcie za takéto vyjadrenia porušili článok 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach o slobode prejavu a nariadil portugalským úradom vrátiť pokutu 15 300 eur spolu s náhradou nákladov.

Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súd, ktorý rozhoduje o porušeniach Európskeho dohovoru o ľudských právach v 46 signatárskych štátoch.


Zdroj: SITA.sk - ESĽP potvrdil právo na urážky rozhodcov, korupčné obvinenia sú však podľa neho neprijateľné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kritika rozhodcov
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