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07. júla 2026
SZĽH spolu s rezortom životného prostredia pripravili výzvu na obnovu zimných štadiónov
Tagy: Zimný štadión
Tomáš Taraba s Miroslavom Šatanom ohlásili spustenie historicky najväčšej modernizácie hokejových stánkov. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a rezort životného prostredia pripravili výzvu na ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Tomáš Taraba s Miroslavom Šatanom ohlásili spustenie historicky najväčšej modernizácie hokejových stánkov.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a rezort životného prostredia pripravili výzvu na rozvoj slovenského hokeja, z ktorého by na komplexnú obnovu zimných štadiónov malo ísť 50 miliónov z modernizačného fondu. Žiadosti je možné podávať do 7. septembra 2026.
"Je mi cťou, že môžem s legendou slovenského hokeja predstaviť konkrétne podmienky komplexnej modernizácie zimných štadiónov. Ak chceme dosahovať naďalej športové úspechy, potrebujeme investovať aj do modernej, kvalitnej infraštruktúry, ktorá prinesie významnú energetickú úsporu. Na Slovensku máme približne 20 štadiónov v kritickom stave. Som rád, že sme dokázali z európskych peňazí nájsť zdroje a vymyslieť schému, ktorá tomuto športu výrazne pomôže a nasmeruje investície do modernizácie športovísk tohto druhu. Slovenský hokej si to zaslúži,“ zdôraznil vicepremiér Tomáš Taraba.
Ako informuje oficiálny web SZĽH, žiadatelia (samosprávy, vyššie územné celky a ich príspevkové alebo rozpočtové organizácie) môžu získať na svoj projekt od 300-tisíc až do 5 miliónov eur, pričom maximálna miera podpory predstavuje 95 percent oprávnených nákladov projektu. Medzi podporené aktivity budú patriť najmä zateplenie zimného štadióna a jeho strechy, modernizácia alebo výmena zdrojov tepla a rozvodov, rekonštrukcia chladiaceho systému, modernizácia osvetlenia či inštalácia inovatívnych technológií.
Podmienky výzvy modernizácie zimných štadiónov boli na pravidelnej a odbornej báze konzultované s predstaviteľmi SZĽH. "Za SZĽH by som sa chcel poďakovať vicepremiérovi a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi a jeho tímu za investíciu do hokeja. V rámci slovenskej športovej infraštruktúry nesieme so sebou veľký investičný dlh. SZĽH nemá k dispozícii finančné prostriedky na to, aby mohol stavať či rekonštruovať štadióny, ktoré sú vo vlastníctve miest a obcí. Preto sme radi, že v ministerstve sme našli partnera, ktorý nám môže pomôcť zveľadiť a zmodernizovať zastaranú hokejovú infraštruktúru. Zo strany miest a obcí cítime obrovský záujem o získanie investície na modernizáciu. Samosprávam budeme nápomocní, aby sme dokázali zrekonštruovať čo najviac zimných štadiónov a zachránili hokejovú infraštruktúru pre ďalšie generácie mladých hokejistov a hokejistiek,“ poznamenal Šatan.
Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu, príslušný doklad povoľujúci realizáciu projektu aj dokument preukazujúci energetickú úsporu budovy pred a po realizácii obnovy. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického posúdenia budovy sú oprávnené aj v prípade, ak vznikli ešte pred podaním žiadosti. Nesmú byť však staršie ako 5 rokov.
Zdroj: SITA.sk - SZĽH spolu s rezortom životného prostredia pripravili výzvu na obnovu zimných štadiónov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a rezort životného prostredia pripravili výzvu na rozvoj slovenského hokeja, z ktorého by na komplexnú obnovu zimných štadiónov malo ísť 50 miliónov z modernizačného fondu. Žiadosti je možné podávať do 7. septembra 2026.
"Je mi cťou, že môžem s legendou slovenského hokeja predstaviť konkrétne podmienky komplexnej modernizácie zimných štadiónov. Ak chceme dosahovať naďalej športové úspechy, potrebujeme investovať aj do modernej, kvalitnej infraštruktúry, ktorá prinesie významnú energetickú úsporu. Na Slovensku máme približne 20 štadiónov v kritickom stave. Som rád, že sme dokázali z európskych peňazí nájsť zdroje a vymyslieť schému, ktorá tomuto športu výrazne pomôže a nasmeruje investície do modernizácie športovísk tohto druhu. Slovenský hokej si to zaslúži,“ zdôraznil vicepremiér Tomáš Taraba.
Ako informuje oficiálny web SZĽH, žiadatelia (samosprávy, vyššie územné celky a ich príspevkové alebo rozpočtové organizácie) môžu získať na svoj projekt od 300-tisíc až do 5 miliónov eur, pričom maximálna miera podpory predstavuje 95 percent oprávnených nákladov projektu. Medzi podporené aktivity budú patriť najmä zateplenie zimného štadióna a jeho strechy, modernizácia alebo výmena zdrojov tepla a rozvodov, rekonštrukcia chladiaceho systému, modernizácia osvetlenia či inštalácia inovatívnych technológií.
Podmienky výzvy modernizácie zimných štadiónov boli na pravidelnej a odbornej báze konzultované s predstaviteľmi SZĽH. "Za SZĽH by som sa chcel poďakovať vicepremiérovi a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi a jeho tímu za investíciu do hokeja. V rámci slovenskej športovej infraštruktúry nesieme so sebou veľký investičný dlh. SZĽH nemá k dispozícii finančné prostriedky na to, aby mohol stavať či rekonštruovať štadióny, ktoré sú vo vlastníctve miest a obcí. Preto sme radi, že v ministerstve sme našli partnera, ktorý nám môže pomôcť zveľadiť a zmodernizovať zastaranú hokejovú infraštruktúru. Zo strany miest a obcí cítime obrovský záujem o získanie investície na modernizáciu. Samosprávam budeme nápomocní, aby sme dokázali zrekonštruovať čo najviac zimných štadiónov a zachránili hokejovú infraštruktúru pre ďalšie generácie mladých hokejistov a hokejistiek,“ poznamenal Šatan.
Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu, príslušný doklad povoľujúci realizáciu projektu aj dokument preukazujúci energetickú úsporu budovy pred a po realizácii obnovy. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického posúdenia budovy sú oprávnené aj v prípade, ak vznikli ešte pred podaním žiadosti. Nesmú byť však staršie ako 5 rokov.
Zdroj: SITA.sk - SZĽH spolu s rezortom životného prostredia pripravili výzvu na obnovu zimných štadiónov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zimný štadión
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