Eštok prehovoril o bezpečnosti na protestoch. Prezradil, kto bude dohliadať na celú situáciu – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.1.2025 - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti vyjadril obavy o bezpečnosť, slobodu a demokraciu krajiny. „Situácia sa dostala do stavu, keď je dôležité, aby sme boli jednotní, aby sme sa nenechali nalákať do pasce provokácií,“ uviedol minister. Zároveň zaručil, že pokojné protesty budú vždy rešpektované a každému občanovi bude toto právo garantované.Minister zdôraznil, že proti protestujúcim nebudú použité násilné prostriedky ako vodné delá či gumové projektily, ako to bolo za Matoviča či Lipšica. „Nebudeme urážať protestujúcich a nazývať ich opicami či dezolátmi,“ povedal Šutaj Eštok a dodal, že namiesto toho nasadia antikonfliktné tímy a preventistov, ktorí zabezpečia pokojný priebeh protestov.Šutaj Eštok taktiež upozornil na vážne hrozby a zmienil správy o možnom prevrate, ktoré sú podľa neho skutočné a podložené dôkazmi. „Naše spravodajské služby odhalili jasné dôkazy o koordinovaných akciách, ktoré majú oslabiť dôveru v štát, demokraciu a destabilizovať našu krajinu,“ uviedol. Minister ubezpečil verejnosť, že Slovensko je pripravené chrániť slobodu a demokraciu a zabezpečiť bezpečnosť pre všetkých občanov.