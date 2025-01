Protesty v Košiciach vyvrátili klamstvá vlády a potvrdili zneužitie SIS, strana SaS predloží návrh na odvolanie Gašpara – VIDEO, FOTO

Slušne a bez konfliktov

Prejav paranoje

Piatkové protesty

24.1.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje štvrtkový pokojný protest v Košiciach za vyvrátenie nehoráznych klamstiev o násilnom prevrate, ktoré šíri vládna koalícia s podporou tajných služieb.Ako uviedol predseda SaS Branislav Gröhling , obyvateľa Košíc a východného Slovenska sa nenechali zastrašiť a slušne a bez konfliktov ukázali odhodlanie vyjadriť svoj názor o Ficovej vláde.„Takto totiž vyzerali všetky doterajšie protesty, ktoré organizoval buď občiansky sektor, alebo opozičné strany proti neakceptovateľným krokom Fica, Danka a Šutaja Eštoka. Štvrtkové protesty v Košiciach však potvrdili, ako vláda nehorázne klame o pripravovanom násilnom prevzatí moci. Neštítila sa na to zneužiť ani tajnú službu, ktorú vedie syn Tibora Gašpara,“ povedal Gröhling.Podľa podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej by sa táto vláda a s ňou aj SIS mali starať o bezpečnosť nás všetkých, namiesto toho sa však starajú o únik pred spravodlivosťou svojich ľudí a udržanie pri moci za každých okolností. Ako povedala, SIS a jej šéf Pavol Gašpar slúžia na politickú objednávku.„Namiesto toho, aby sme od premiéra a SIS dostali signály, že štát tu pracuje pre nás a chráni nás, dostávame ako občania signály, že sa máme báť, ak si dovolíme akúkoľvek kritiku. Prejavom schizofrénie a paranoje premiéra je, že rozpráva o našej bezpečnosti a súčasne so lžami SIS robí zo svojich oponentov terče,“ zdôraznila.Na tlačovej besede po Bezpečnostnej rade SR Pavol Gašpar podľa nej nestál ako šéf tajných, ale ako člen vlády. Nepovedal verejnosti ani slovo o potenciálnych hrozbách, ktoré majú vraj zničiť našu republiku a len so sklonenou hlavou pritakával Robertovi Ficovi , dodala Kolíková.„Riaditeľ SIS Pavol Gašpar sa ukázal ako nesvojprávny a nehodný svojej funkcie. Preto predložíme návrh na jeho odvolanie,“ pripomenula.Strana SaS pozýva všetkých občanov na piatkové protesty, ktoré sa konajú v 29 mestách po celom Slovensku.„Nenechajme sa zastrašiť. Máme právo slušne a pokojne vyjadriť, čo si myslíme o krokoch vlády, ktorá nás ťahá preč z EÚ a NATO, a ktorej kroky sa približujú k autoritárskym režimom. Zároveň prosíme všetkých občanov, aby sa nenechali vyprovokovať, pretože to je jediné, o čo Robertovi Ficovi ide,“ uzavrel podpredseda SaS Marián Viskupič