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07. júla 2026
Eurokomisia predstaví na Pohode bohatý program, návštevníci môžu vyhrať aj návštevu inštitúcií EÚ v Bruseli
EUrópa stage prinesie návštevníkom festivalu hudbu, divadelné predstavenia a diskusie na aktuálne témy s rôznymi hosťami. Už osemnástykrát je Zastúpenie
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7.7.2026 (SITA.sk) - EUrópa stage prinesie návštevníkom festivalu hudbu, divadelné predstavenia a diskusie na aktuálne témy s rôznymi hosťami.
Už osemnástykrát je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku partnerom festivalu Pohoda. Takmer rovnako dlho prináša na toto podujatie EUrópa stage a EÚ Fun zónu.
„Festival Pohoda je uznávanou kultúrnou značkou nielen v slovenskom, ale aj regionálnom kontexte. Pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je to ďalšia dôležitá príležitosť byť v priamom kontakte s ľuďmi, diskutovať o aktuálnych európskych témach, význame slobodnej kultúry a zároveň prinášať inšpiráciu a zábavu. Návštevníci festivalu môžu aj pomocou našich aktivít pochopiť, že Európska únia je prirodzená súčasť ich každodenného života. Predstavuje slobodu, solidaritu, spája ľudí prostredníctvom kultúry a vytvára priestor pre otvorený a rešpektujúci dialóg aj tam, kde sa naše názory líšia. V EUrópa stage a v EÚ Fun zóne vytvárame priestor na stretnutia, diskusie, zážitky aj oddych. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové, alebo sa len jednoducho porozprávať o tom, čo nás v Európe spája,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
EUrópa stage prinesie návštevníkom festivalu hudbu, divadelné predstavenia a diskusie na aktuálne témy s rôznymi hosťami. V piatok 10. júla tu v krátkej diskusii vystúpi Glenn Micallef, európsky komisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport. Na festival Pohoda zavíta v rámci svojej oficiálnej návštevy Slovenska. EUrópa stage bude hostiť diskusie Café Európa, ktoré sa aj tento rok zamerajú na výzvy hýbajúce dnešnou spoločnosťou.
Šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy a bývalý minister zahraničných vecí a diplomat Rastislav Káčer privítajú Katarínu Mathernovú, veľvyslankyňu Európskej únie na Ukrajine. Martin Staňo sa s tenistkou Annou Karolínou Schmiedlovou a hercom Martinom Hubom porozpráva o sile spolupráce, solidarite a hodnotách, ktoré spájajú spoločnosť.
Český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová budú debatovať o hľadaní identity v stále polarizovanejšom svete. Diskusiu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery.
V EÚ Fun zóne môžu návštevníci získať dizajnovú piknikovú deku z limitovanej edície, vytvorenú pri príležitosti 30. ročníka festivalu Pohoda. Kľúčom k jej získaniu bude absolvovanie zábavno-vzdelávacích stanovíšť pripravených v spolupráci s partnermi. Nebude chýbať ani už tradičné koleso šťastia, vedomostné kvízy ani festivalová ambulancia, psychologické poradenstvo či malá veterná elektráreň.
Návštevníci v zóne nájdu aj AI fotostenu, tradičný festivalový stolný futbal, virtuálnu realitu či parlamentnú kaviareň. Každý, kto vyplní anonymný festivalový dotazník, sa zapojí do žrebovania o informačnú návštevu inštitúcií EÚ v Bruseli pre 2 osoby a ďalšie vecné ceny.
Partnermi Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sily na festivale sú Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, obe národné agentúry programu Erasmus+ (SAAIC a NIVAM), Program Slovensko, Plán obnovy a odolnosti a Digitálna koalícia. Spoločne pre návštevníkov pripravujú ďalšie zábavné a vzdelávacie aktivity a ukážky.
Zdroj: SITA.sk - Eurokomisia predstaví na Pohode bohatý program, návštevníci môžu vyhrať aj návštevu inštitúcií EÚ v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
Už osemnástykrát je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku partnerom festivalu Pohoda. Takmer rovnako dlho prináša na toto podujatie EUrópa stage a EÚ Fun zónu.
EÚ ako prirodzená súčasť života
„Festival Pohoda je uznávanou kultúrnou značkou nielen v slovenskom, ale aj regionálnom kontexte. Pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je to ďalšia dôležitá príležitosť byť v priamom kontakte s ľuďmi, diskutovať o aktuálnych európskych témach, význame slobodnej kultúry a zároveň prinášať inšpiráciu a zábavu. Návštevníci festivalu môžu aj pomocou našich aktivít pochopiť, že Európska únia je prirodzená súčasť ich každodenného života. Predstavuje slobodu, solidaritu, spája ľudí prostredníctvom kultúry a vytvára priestor pre otvorený a rešpektujúci dialóg aj tam, kde sa naše názory líšia. V EUrópa stage a v EÚ Fun zóne vytvárame priestor na stretnutia, diskusie, zážitky aj oddych. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové, alebo sa len jednoducho porozprávať o tom, čo nás v Európe spája,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
EUrópa stage prinesie návštevníkom festivalu hudbu, divadelné predstavenia a diskusie na aktuálne témy s rôznymi hosťami. V piatok 10. júla tu v krátkej diskusii vystúpi Glenn Micallef, európsky komisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport. Na festival Pohoda zavíta v rámci svojej oficiálnej návštevy Slovenska. EUrópa stage bude hostiť diskusie Café Európa, ktoré sa aj tento rok zamerajú na výzvy hýbajúce dnešnou spoločnosťou.
Šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy a bývalý minister zahraničných vecí a diplomat Rastislav Káčer privítajú Katarínu Mathernovú, veľvyslankyňu Európskej únie na Ukrajine. Martin Staňo sa s tenistkou Annou Karolínou Schmiedlovou a hercom Martinom Hubom porozpráva o sile spolupráce, solidarite a hodnotách, ktoré spájajú spoločnosť.
Na Pohode budú aj Pavel a Čaputová
Český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová budú debatovať o hľadaní identity v stále polarizovanejšom svete. Diskusiu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery.
V EÚ Fun zóne môžu návštevníci získať dizajnovú piknikovú deku z limitovanej edície, vytvorenú pri príležitosti 30. ročníka festivalu Pohoda. Kľúčom k jej získaniu bude absolvovanie zábavno-vzdelávacích stanovíšť pripravených v spolupráci s partnermi. Nebude chýbať ani už tradičné koleso šťastia, vedomostné kvízy ani festivalová ambulancia, psychologické poradenstvo či malá veterná elektráreň.
Návštevníci v zóne nájdu aj AI fotostenu, tradičný festivalový stolný futbal, virtuálnu realitu či parlamentnú kaviareň. Každý, kto vyplní anonymný festivalový dotazník, sa zapojí do žrebovania o informačnú návštevu inštitúcií EÚ v Bruseli pre 2 osoby a ďalšie vecné ceny.
Partnermi Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sily na festivale sú Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, obe národné agentúry programu Erasmus+ (SAAIC a NIVAM), Program Slovensko, Plán obnovy a odolnosti a Digitálna koalícia. Spoločne pre návštevníkov pripravujú ďalšie zábavné a vzdelávacie aktivity a ukážky.
Zdroj: SITA.sk - Eurokomisia predstaví na Pohode bohatý program, návštevníci môžu vyhrať aj návštevu inštitúcií EÚ v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
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