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07. júla 2026
Hetešovci či Habovci. Šou Moja mama varí lepšie ako tvoja vyprodukovala legendárne mená, teraz hľadajú ďalších odvážlivcov
Televízia JOJ hľadá ďalšiu generáciu súťažiacich, ktorí tieto legendárne mená doplnia. Televízia JOJ pripravuje nové časti ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Televízia JOJ hľadá ďalšiu generáciu súťažiacich, ktorí tieto legendárne mená doplnia.
Televízia JOJ pripravuje nové časti obľúbenej šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dvere do štúdia tak otvárajú novým odvážlivcom. Kultová šou, ktorá ovládla podvečerné vysielanie televízie s viac ako tisíc epizódami, sa vracia, tentokrát v novom modernom šate.
Režisér Tomáš Eibner a jeho tím sa vydali na lov a intenzívne hľadajú odvážne dvojice, ktoré na obrazovky prinesú novú energiu, emócie a skvelú zábavu. Dvojice pritom môžu byť rodinné aj kamarátske.
"Diváci sa môžu tešiť na návrat ikonického formátu, ktorý ich na obrazovkách sprevádzal viac ako 1 000 častí. Aktuálne už naplno pracujeme na kastingoch, kde sa snažíme nájsť výrazné charaktery a nového moderátora, ktorý bude divákov v roku 2027 sprevádzať každý pracovný deň o 18:00. V predošlých sériách sme objavili skvelých súťažiacich, ktorých si verejnosť obľúbila. Aj preto venujeme prebiehajúcim kastingom maximálne úsilie," priblížil režisér projektu.
Súčasne prezradil, že chystajú aj úplne novú a modernú dekoráciu, ktorá celý vizuál a obsah posunie ďalej. "Neprídeme ani o najznámejšie tváre navždy spojené s touto značkou – prijali naše pozvanie a kastingy veľmi dynamicky doplnia. Čaká nás plnokrvná a energická šou Moja mama varí lepšie ako tvoja," dodal Eibner.
Šou počas svojho fungovania vyformovala niekoľko mien, ktoré na Slovensku priam zľudoveli. Dodnes tak diváci nezabúdajú na ikonických Hetešovcov - syna Jožka s jeho slávnou kovovou rukavicou "heteškou", hrou na akordeón a nezabudnuteľnou hláškou o tom, že ich maďarské priezvisko znamená sedmičku, ktorá symbolizuje šťastie.
Nezabudnuteľní sú aj hluční, no mimoriadne talentovaní Habovci. Otec Vilo so synom Dávidom valcovali súperov a pripísali si až 16 výhier a diváci nezabudnú na ich vtipné hlášky a divokú gestikuláciu. Diváci si rovnako obľúbili aj mamu Helenu a syna Mira Lhotovcov, ktorí potiahli sériu deviatich víťazstiev a zvádzali napínavé súboje v špeciáloch s Habovcami.
Absolútnymi rekordérmi však boli kamaráti Ivan Rusina a Fero Sedlák, ktorí si pripísali neuveriteľných 90 víťazstiev a gastronómii sa úspešne venujú dodnes. V šou sa objavili aj známi Bučkovci či celebritné dvojice Diana Mórová s Jakubom Prachařom, Jaro Slávik s Agátou Hanychovou, Michal Hudák s bratom Sašom alebo Jozef Vajda s dcérou Leou.
Moja mama varí lepšie ako tvoja tak rodí legendy. Televízia JOJ však teraz hľadá ďalšiu generáciu súťažiacich, ktorí tieto legendárne mená doplnia. "Koncept zostáva verný svojmu osvedčenému princípu. Jeden z dvojice sa postaví za hrnce, zatiaľ čo ten druhý – s rukami za chrbtom a nervami v koncoch – ho môže navigovať len spoza stola," priblížila televízia, ktorý hľadá zohraté, no zároveň vtipné či výbušné dvojice. Môžu to byť rodičia s deťmi, súrodenci, partneri či kamaráti.
"Prihlásiť sa môže absolútne každý, kto chce zažiť niečo nezabudnuteľné a nebojí sa výzvy. Hľadáme energické, autentické a výrazné dvojice, ktoré majú odvahu postaviť sa pred televízne kamery a ukázať celému Slovensku svoje kuchárske umenie pod tlakom. Z vlastnej skúsenosti viem, že táto šou má neskutočnú atmosféru. Nepoznám človeka, ktorý by z natáčania neodchádzal nadšený a plný emócií. No a možnosť odniesť si domov mastnú finančnú výhru? To je už len čerešnička na torte. Ak máte radi jedlo a zábavu, neváhajte ani sekundu a poďte do toho s nami!" vyzýva režisér Tomáš Eibner.
Každý, komu nechýba odvaha, sa tak môže prihlásiť na https://shortaudition.com/Moja-mama-vari-lepsie?nomand=1.
Zdroj: SITA.sk - Hetešovci či Habovci. Šou Moja mama varí lepšie ako tvoja vyprodukovala legendárne mená, teraz hľadajú ďalších odvážlivcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Televízia JOJ pripravuje nové časti obľúbenej šou Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dvere do štúdia tak otvárajú novým odvážlivcom. Kultová šou, ktorá ovládla podvečerné vysielanie televízie s viac ako tisíc epizódami, sa vracia, tentokrát v novom modernom šate.
Režisér Tomáš Eibner a jeho tím sa vydali na lov a intenzívne hľadajú odvážne dvojice, ktoré na obrazovky prinesú novú energiu, emócie a skvelú zábavu. Dvojice pritom môžu byť rodinné aj kamarátske.
"Diváci sa môžu tešiť na návrat ikonického formátu, ktorý ich na obrazovkách sprevádzal viac ako 1 000 častí. Aktuálne už naplno pracujeme na kastingoch, kde sa snažíme nájsť výrazné charaktery a nového moderátora, ktorý bude divákov v roku 2027 sprevádzať každý pracovný deň o 18:00. V predošlých sériách sme objavili skvelých súťažiacich, ktorých si verejnosť obľúbila. Aj preto venujeme prebiehajúcim kastingom maximálne úsilie," priblížil režisér projektu.
Úplne nová a moderná dekorácia
Súčasne prezradil, že chystajú aj úplne novú a modernú dekoráciu, ktorá celý vizuál a obsah posunie ďalej. "Neprídeme ani o najznámejšie tváre navždy spojené s touto značkou – prijali naše pozvanie a kastingy veľmi dynamicky doplnia. Čaká nás plnokrvná a energická šou Moja mama varí lepšie ako tvoja," dodal Eibner.
Šou počas svojho fungovania vyformovala niekoľko mien, ktoré na Slovensku priam zľudoveli. Dodnes tak diváci nezabúdajú na ikonických Hetešovcov - syna Jožka s jeho slávnou kovovou rukavicou "heteškou", hrou na akordeón a nezabudnuteľnou hláškou o tom, že ich maďarské priezvisko znamená sedmičku, ktorá symbolizuje šťastie.
Nezabudnuteľné mená
Nezabudnuteľní sú aj hluční, no mimoriadne talentovaní Habovci. Otec Vilo so synom Dávidom valcovali súperov a pripísali si až 16 výhier a diváci nezabudnú na ich vtipné hlášky a divokú gestikuláciu. Diváci si rovnako obľúbili aj mamu Helenu a syna Mira Lhotovcov, ktorí potiahli sériu deviatich víťazstiev a zvádzali napínavé súboje v špeciáloch s Habovcami.
Absolútnymi rekordérmi však boli kamaráti Ivan Rusina a Fero Sedlák, ktorí si pripísali neuveriteľných 90 víťazstiev a gastronómii sa úspešne venujú dodnes. V šou sa objavili aj známi Bučkovci či celebritné dvojice Diana Mórová s Jakubom Prachařom, Jaro Slávik s Agátou Hanychovou, Michal Hudák s bratom Sašom alebo Jozef Vajda s dcérou Leou.
Prihlásiť sa môže absolútne každý
Moja mama varí lepšie ako tvoja tak rodí legendy. Televízia JOJ však teraz hľadá ďalšiu generáciu súťažiacich, ktorí tieto legendárne mená doplnia. "Koncept zostáva verný svojmu osvedčenému princípu. Jeden z dvojice sa postaví za hrnce, zatiaľ čo ten druhý – s rukami za chrbtom a nervami v koncoch – ho môže navigovať len spoza stola," priblížila televízia, ktorý hľadá zohraté, no zároveň vtipné či výbušné dvojice. Môžu to byť rodičia s deťmi, súrodenci, partneri či kamaráti.
"Prihlásiť sa môže absolútne každý, kto chce zažiť niečo nezabudnuteľné a nebojí sa výzvy. Hľadáme energické, autentické a výrazné dvojice, ktoré majú odvahu postaviť sa pred televízne kamery a ukázať celému Slovensku svoje kuchárske umenie pod tlakom. Z vlastnej skúsenosti viem, že táto šou má neskutočnú atmosféru. Nepoznám človeka, ktorý by z natáčania neodchádzal nadšený a plný emócií. No a možnosť odniesť si domov mastnú finančnú výhru? To je už len čerešnička na torte. Ak máte radi jedlo a zábavu, neváhajte ani sekundu a poďte do toho s nami!" vyzýva režisér Tomáš Eibner.
Každý, komu nechýba odvaha, sa tak môže prihlásiť na https://shortaudition.com/Moja-mama-vari-lepsie?nomand=1.
Zdroj: SITA.sk - Hetešovci či Habovci. Šou Moja mama varí lepšie ako tvoja vyprodukovala legendárne mená, teraz hľadajú ďalších odvážlivcov © SITA Všetky práva vyhradené.
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