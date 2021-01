Exministri obrany USA varovali pred odovzdávaním moci

Všetkých desať žijúcich bývalých amerických ministrov obrany, vrátane tých, ktorých do funkcie vymenoval dosluhujúci prezident USA Donald Trump, varovalo v nedeľu pred zapletením sa armády do procesu odovzdávania prezidentského úradu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.





Mark Esper, James Mattis, Ashton Carter, Chuck Hagel, Leon Panetta, Robert Gates, Donald Rumsfeld, William Cohen, William Perry a Dick Cheney v eseji publikovanej v denníku The Washington Post vyzvali Pentagón, aby sa zaviazal k pokojnému odovzdaniu moci.„Snahy o zapojenie amerických ozbrojených síl do riešenia volebných roztržiek by nás vtiahli na nebezpečné, nezákonné a neústavné teritórium," uviedli exministri s tým, že činitelia, ktorí by tak chceli spraviť, budú čeliť závažným profesionálnym a trestným následkom.Exministri, označiac volebný proces a pokojné odovzdanie moci za charakteristický znak našej demokracie, poznamenali, že okrem zvolenia Abrahama Lincolna za prezidenta v roku 1860, čo nakoniec viedlo k odtrhnutiu sa otrokárskeho Juhu a vypuknutiu občianskej vojny, má krajina v tomto ohľade nepretržitú bilanciu pokojného odovzdávania moci.„Tento rok by nemal byť žiadnou výnimkou," napísali bývalí rezortní šéfovia.Exministri tiež upozornili, že všetky právne spochybnenia výsledkov prezidentských volieb boli súdmi zamietnuté a hlasy potvrdili guvernéri jednotlivých štátov. „Je čas oficiálne osvedčiť hlasy zboru voliteľov," uviedli.Exministri zároveň vyzvali dočasného ministra obrany USA Christophera Millera a všetkých činiteľov jeho rezortu, aby uľahčili odovzdanie moci administratíve novozvoleného prezidenta Joea Bidena, a to kooperatívnym a transparentným spôsobom.„Musia sa tiež vyhnúť akýmkoľvek politickým činom, ktoré by podkopávali výsledky volieb alebo bránili v činnosti novému tímu," uvádza sa ďalej v danej eseji.Trump, ktorý odmieta uznať svoju volebnú prehru, až donedávna zabraňoval vládnym úradom spolupracovať s nastupujúcou Bidenovou administratívou, ako býva zvykom.Biden koncom decembra uviedol, že politickí poverenci v Pentagóne odmietajú poskytovať jasný obraz o armáde či jej rozpočte. „Z môjho pohľadu to nie je nič iné než nezodpovednosť," vyhlásil novozvolený prezident.