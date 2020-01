Famózna Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom v Sestriere

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová vyhrala sobotňajší obrovský slalom Svetového pohára v talianskom Sestriere. Na prvom mieste však bola spoločne s domácou Federicou Brignoneovou, ktorá dosiahla rovnaký čas. Tretia skončila Američanka Mikaela Shiffrinová.

„Je to skvelé zdieľať pódium s Federicou. Je to moje prvé pódium v obrovskom slalome v tejto sezóne a hneď je to víťazstvo. Som veľmi šťastná,“ povedala Vlhová do mikrofónu organizátorov krátko po skončení pretekov.

Vlhová v sobotu získala o 40 bodov viac ako Shiffrinová a v celkovom poradí SP stiahla náskok Američanky na 233 bodov. V hodnotení disciplíny sa Slovenka posunula už na štvrtú priečku.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Obrovský slalom – Sestriere (Tal.) 1. kolo: 1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:10,28 min,2. Petra Vlhová (SR) +0,17 s, 3. Viktoria Regensburgová (Nem.) +0,39, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,42, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,39, 6. Alice Robinsonová (N. Zéland) +0,59 Celkové poradie (1.+2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) a Federica Brignoneová (Tal.) obe 2:21,15 min., 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,01 s.

V nedeľu si Vlhová v Sestriere vyskúša paralelný obrovský slalom a to bude z jej pohľadu možno ešte dôležitejšia skúška ako tá sobotňajšia v obrovskom slalome. V tejto sezóne sa malý glóbus bude po prvý raz udeľovať aj v paralelných disciplínach za sumár výsledkov z troch podujatí.

Vlhová sa v prvom kole obrovského slalomu predstavila so štartovým číslom tri. Trať postavil jej tréner Livio Magoni a hoci 24-ročnej Slovenke vrchná časť príliš nevyšla, v závere dokázala zrýchliť. Dosiahla čas 1:10,45 min a svoju stratu na vedúcu Talianku minimalizovala na necelé dve desatiny. Vlhová o 0,19 sekundy zdolala Rebensburgovú a o ďalších šesť stotín zaostala Shiffrinová.

V druhom kole predviedla 24-ročná Liptáčka rytmickú jazdu a na všetkých medzičasoch svietili pri jej mene „zelené čísla“. V polovici trate mala pred Shiffrinovou náskok 57 stotín sekundy a napokon preťala cieľ s náskokom jednej stotinky pred Američankou.

Federica Brignoneová išla ako víťazka prvého kola posledná a v súčte oboch kôl dosiahla totožný čas ako Vlhová, na prvej priečke tak skončili dve pretekárky. Vlhovej sa to stalo aj vlani v slovinskom Maribore, kde bola na prvej priečke tiež v obrovskom slalome so Shiffrinovou.

správu aktualizujeme