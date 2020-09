Sagan nás mohol poslať do nemocnice, kritizuje ďalší cyklista jeho manéver zo záveru 11. etapy Tour de France 2020

Prostredník a vulgarizmy v cieli

Bennett s náskokom 68 bodov

10.9.2020 - Belgický cyklista Wout van Aert (Jumbo-Visma) nebol jediný, kto sa kriticky vyjadril k jazde Petra Sagana v šprintérskom závere 11. etapy na Tour de France 2020. Nahnevaný bol aj Francúz Hugo Hofstetter z tímu Israel Start-Up Nation, ktorý sa po degradovaní Sagana z druhej na 85. priečku výsledkovej listiny ocitol na konečnej ôsmej pozícii v etape.Hofstetter vyčítal Saganovi, že mu odrezal cestu, keď sa snažil dostať k bariéram a tam sa pretlačiť popri Clémentovi Venturinim a Woutovi van Aertovi.Napokon sa líder tímu Bora-Hansgrohe v snahe vyhrať etapu ľavým ramenom oprel o Van Aerta, čím ho vyhodil z rytmu. Belgičan za to Saganovi v cieli ukázal vztýčený prostredník a počastoval ho vulgarizmami.Saganov štýl jazdy voči Van Aertovi rozhodcovská komisia Tour de France vyhodnotila ako nebezpečný manéver a potrestala ho zaradením na koniec šprintujúceho balíka cyklistov ako aj odčítaním 30 bodov za druhé miesto v etape a tiež 13 bodov za štvrté miesto na rýchlostnej prémii.Namiesto stiahnutia náskoku Sama Bennetta na čele bodovacej súťaže na 15 bodov sa tak Sagan musí vyrovnať s tým, že pred 12. etapou zaostáva za írskym súperom z tímu Deceuninck - Quick Step už o 68 bodov."Ahoj Peter, nezvyknem používať twitter, ale pri všetkom rešpekte k tebe, ak by som nezabrzdil v správny moment, ja a možno aj ďalší cyklisti by sme boli teraz v nemocnici. Som veľmi sklamaný," napísal Hofstetter na twitteri, cituje ho portál francúzskeho denníka L'Équipe.Nervózny finiš 11. etapy Tour de France v štúdiu RTVS z pohľadu počínania Petra Sagana zhodnotil jeho niekdajší reprezentačný kolega Peter Velits."Peter sa ešte dokázal prešmyknúť okolo pretekára z tímu AG2R La Mondiale (Venturini - pozn. SITA), ale Van Aert bol už blízko bariéry a tam si už musel pomôcť bodyčekom, aby ho vytlačil a urobil si priestor. Z môjho pohľadu to bolo od Petra agresívne riešenie, ako sa vyhnúť bariére. Aj keď v danom momente to bola jeho jediná šanca ako sa dostať dopredu a bojovať o víťazstvo," uviedol v hodnotení expert RTVS Peter Velits, v nedávnej minulosti 6-násobný účastník Tour de France.