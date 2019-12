21. februára bude horieť maštaľ v Lučenci, Horkýže Slíže odpália koncert v Športovej hale Foto: Albert Čurný 21. februára bude horieť maštaľ v Lučenci, Horkýže Slíže odpália koncert v Športovej hale Foto: Albert Čurný

Bratislava 12. decembra (OTS) - Fanúšikovia skupiny Horkýže Slíže pozor! Naša najlepšia koncertná kapela odpáli 21. februára 2020 megakoncert v Športovej hale Lučenec. Za predskokana si zavolala miestnu punk-rockovú formáciu Experiment. Pred koncertom si kapela stihne oddýchnuť aj nakrútiť nový klip k skladbe zo zatiaľ posledného albumu s názvom „Keď budeš na compe“.



Nitrianska kapela Horkýže Slíže je na hudobnej scéne vyše štvrťstoročie. Za ten čas si na Slovensku aj v Českej republike vybudovala neotrasiteľnú pozíciu a vypredáva kluby, kultúrne domy aj športové haly. Peter Hrivňák - Kuko, Mário Sabo – Sabotér, Juraj Štefánik – Doktor, Marek Viršík – Vandel a basgitaristka Veronika Smetanová sa teraz najbližšie pripravili veľký koncert v Lučenci.



„V športovej hale Lučenec to bude väčší koncert, väčšie svetlá a väčší aparát. To znamená väčšia verzia ako na klubovom koncerte. Zahráme prierez všetkých našich hitov, taký best of z našich albumov. Nebudú chýbať ani chuťovky zo zatiaľ posledného albumu „Pustite Karola“,“ vysvetľuje Juraj Štefánik, gitarista Horkýže Slíže.

„Zvuk, svetlá a celá produkcia bude na top úrovni. A samozrejme nezabudneme na fóriky a vychytávky, ktoré k nám neodmysliteľne patria. Ale to nech sa fanúšikovia nechajú prekvapiť...“ hovorí bubeník Marek Viršík.

Horkýže Slíže sa v novom roku chystajú na nakrúcanie nového klipu ku skladbe „Keď budeš na compe“. Zverejnia ho však až po januárovom oddychu.



„Vianoce trávime v rodinnom kruhu, to máme všetci rovnaké. Kedysi sme hrávali na Silvestra koncerty. Ale potom sme si povedali, že tých koncertov je počas roka tak strašne veľa, že chceme byť každý niekde inde s našimi rodinami. A tak sme Silvestrovské koncerty zrušili. A potom si už len užívame, pretože v januári máme celozávodnú dovolenku,“ smeje sa Juraj Štefánik.

Slíže koncom decembra ukončia veľké turné so skupinou Tři sestry. V novom roku odštartujú koncertovanie vo februári a v Lučenci odpália rockovú šou 21. februára 2020.



„Koncerty nás bavia najviac. Boli sme, sme a aj budeme koncertná kapela a koncerty sú naša najväčšia zbraň. V Lučenci zahráme všetky veľké hity „L.A.G. Song“, „Horí ti maštaľ“, „Malá Žužu“, „A ja sprostá“ „Silný refrén“ a mnohé iné. Všetky tie pesničky, ktoré fanúšikovia poznajú a chcú vždy počuť,“ uzatvára Kuko.

Nenechajte si ujsť nášup energie od kapely Horkýže Slíže na koncerte 21.2. 2020 v Športovej hale Lučenec. Ako predkapela vystúpi punk-rocková formácia Experiment. Koncert sa začína o 19:00 hodine.

Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk.

Všetky informácie o kapele nájdete na www.horkyzeslize.sk.





Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR