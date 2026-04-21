|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ervín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. apríla 2026
Fico by mohol vypustením „lex Beneš“ z Trestného zákona vyriešiť napätie v spoločnosti, tvrdí šéf Maďarskej aliancie Gubík
Fico by mohol rozhodnúť o vypustení pasáže “lex Beneš” z
Zdieľať
Predseda Maďarskej aliancie zdôraznil, že ich záujmom je konštruktívna spolupráca oboch vlád.
21.4.2026 (SITA.sk) - Fico by mohol rozhodnúť o vypustení pasáže “lex Beneš” z Trestného zákona. Uviedol to predseda Maďarskej aliancie László Gubík.
„Reakcie slovenskej a maďarskej strany po telefonickom rozhovore Roberta Fica (Smer-SD) a Pétera Magyara ma utvrdili v tom, že udržanie spokojnosti voličov súčasnej vládnej koalície je pre slovenského premiéra dôležitejšie ako odstránenie právnej neistoty celého obyvateľstva a dôstojnosť pol milióna obyvateľov SR maďarskej národnosti,“ vyhlásil Gubík.
Ako podotkol, napätie medzi maďarskými a slovenskými premiérmi a konfrontácia medzi vládami oboch krajín v minulosti priniesla jazykový zákon, zásah proti fanúšikom v Dunajskej Strede, prieťahy okolo dvojakého občianstva aj kalváriu Hedvigy Malinovej.
Predseda Maďarskej aliancie zdôraznil, že ich záujmom je konštruktívna spolupráca oboch vlád, ktorej súčasťou musia byť aj otázky, ktoré zabezpečia dôstojné postavenie Maďarov žijúcich v SR a dobré spolunažívanie Slovákov a Maďarov. „Ak Ficovi skutočne záleží na dobrom spolunažívaní Slovákov a Maďarov, našu snahu o zastavenie rozkrádania pôdy a pozemkovej mafie v budúcnosti už nebude zneužívať na strašenie svojich voličov,“ zdôraznil Gubík.
Maďarská aliancia uistila sympatizantov koalície, že neohrozujú štátnosť SR. „Právna istota pre Maďarskú alianciu nemôže byť predmetom politického obchodu,“ uviedol predseda strany s tým, že na rokovaní s budúcim maďarským premiérom budú tlmočiť odkaz, že nezákonné rozkrádanie pôdy pod prezývkou dodatočných konfiškácií prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu sa musí okamžite zastaviť.
Toto rozhodnutie by podľa Gubíka mohol Fico urobiť už dnes. Rovnako by podľa jeho slov mohol rozhodnúť aj o vypustení pasáže “lex Beneš” z Trestného zákona. „Má pravdu, keď tvrdí, že v týchto otázkach sa naše postoje principiálne líšia,“ uzavrel Gubík.
Predseda vlády Robert Fico sa telefonicky skontaktoval s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom. Zablahoželal mu k výsledku vo voľbách a pozval ho na tradičnú návštevu Slovenska.
„Oficiálnej návšteve Pétera Magyara na Slovensku alebo mojej v Budapešti bude predchádzať pracovné stretnutie na summite Európskej únie v Bruseli. Zdôraznil som, že slovensko-maďarské vzťahy dlhé roky neboli predmetom politickej súťaže a že mi záleží na dobrom spolunažívaní Slovákov a Maďarov na Slovensku,“ vyhlásil Fico.
Hlavným dôvodom telefonátu boli zistenie Magyarovej pozície k znovuotvoreniu ropovodu Družba a k žalobe proti nariadeniu RePowerEU, ktorú v súvislosti so zastavením toku ruského plynu a ropy SR a Maďarsko podávajú proti EÚ. „Akékoľvek iné témy som navrhoval prerokovať osobne,“ uviedol Fico. Keďže Magyar zatiaľ nie je oficiálny premiér, vyjadril sa podľa Fica len vo všeobecnej rovine.
„Z rozhovoru však jednoznačne vyplynulo, že prioritou Pétera Magyara v slovensko-maďarských vzťahoch sú a budú Benešove dekréty, kde máme principiálne odlišné stanoviská,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico by mohol vypustením „lex Beneš“ z Trestného zákona vyriešiť napätie v spoločnosti, tvrdí šéf Maďarskej aliancie Gubík © SITA Všetky práva vyhradené.
Napätie medzi premiérmi
Vypustenie pasáže
Telefonát s Magyarom
