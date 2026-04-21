 Utorok 21.4.2026
 Meniny má Ervín
21. apríla 2026

Mimovládky vydali po participatívnom stretnutí v NR SR spoločné stanovisko k zákonu o lobingu


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Lobing Mimovládne organizácie Minister školstva vedy výskumu a športu SR Predseda parlamentu Zákon Zákon o lobingu Zákon o mimovládkach zákon o mimovládnych organizáciách

Doplnili, že viaceré platformy avizovali záujem spracovať pripomienky a zapojiť sa do medzirezortného pripomienkového konania po tom, ako doň Ministerstvo vnútra SR návrh predloží. 21.4.2026 ...



21.4.2026 (SITA.sk) - Komora mimovládnych neziskových organizácií a Platforma pre demokraciu vydali po participatívnom stretnutí v Národnej rade (NR) SR spoločné stanovisko k zákonu o lobingu. Návrh teraz bude riadne predložený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Za kľúčové na ňom mimovládky označili to, že sa týka lobingu ako celku a neobsahuje body, ktoré by boli zamerané len voči občianskym organizáciám a lobingu mimovládnych neziskových organizácií. Týka sa teda všetkých právnych foriem, ktoré môžu lobovať a register a výkazy tiež budú musieť predkladať všetci lobisti, nielen mimovládky.

Návrh zákona o lobingu


„Aj napriek tomu, že viaceré návrhy a pripomienky expertov mimovládnych neziskových organizácií boli v rámci prípravy do návrhu zákona zapracované – zostava niekoľko bodov otvorených, napríklad v oblasti povinnosti lobovaných vykazovať lobistické stretnutia, či rozsahu ktorých verejných funkcionárov sa má nová regulácia týkať, a ďalších,” uvádzajú mimovládne organizácie.

Doplnili, že viaceré platformy avizovali záujem spracovať pripomienky a zapojiť sa do MPK po tom, ako doň Ministerstvo vnútra SR návrh predloží. Na pôde NR SR sa v pondelok 20. apríla konala diskusia k návrhu zákona o lobingu.

„Pozvanie predsedu parlamentu Richarda Rašiho, ministra školstva Tomáša Druckera a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Kaliňaka diskutovať, prijali viacerí predstavitelia vládnych i opozičných parlamentných politických strán, tripartity, ale aj ďalších podnikateľských združení a významných firiem. Mimovládne neziskové organizácie na diskusii zastupovali predstavitelia Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre MNO, Platformy pre demokraciu, či významných organizácií systematicky sa venujúcich téme právneho štátu a boja proti korupcii – napr. Nadácie Zastavme korupciu, Transparency International a Via Iuris,” informovali mimovládky.

Obmedzovanie občianskej participácie


Ocenili, že v čase obmedzovania občianskej participácie na príprave legislatívy bola v prípade návrhu zákona o lobingu príprava realizovaná otvorene a participatívne, tak ako to bývalo v minulosti a ako je bežné v rámci európskych štandardov.

Mimovládne neziskové organizácie doplnili, že prizvané boli aj na dve širšie diskusie k tejto téme do NR SR, zrealizované bolo aj stretnutie s Platformou pre demokraciu, kde boli rezortu vnútra predstavené konkrétne návrhy z dielne expertov z Via Iuris, NZK a TIS, ktoré by transparentný a efektívny zákon o lobingu mohol obsahovať.

O téme sa rokovalo i na Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie a minulý týždeň sa konalo expertné stretnutie na pôde Ministerstva vnútra SR.


Zdroj: SITA.sk - Mimovládky vydali po participatívnom stretnutí v NR SR spoločné stanovisko k zákonu o lobingu © SITA Všetky práva vyhradené.

