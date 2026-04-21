 24hod.sk    Z domova

21. apríla 2026

Kandidátom KDH na primátora Hlohovca je Ľubomír Petrek, z námestia nemá byť podľa neho parkovisko – VIDEO


Podpredseda KDH Viliam Karas pri predstavovaní kandidáta na primátora Hlohovca vyjadril podporu všetkým mladým, ktorí chcú ísť do politiky. Kandidátom



21.4.2026 (SITA.sk) - Podpredseda KDH Viliam Karas pri predstavovaní kandidáta na primátora Hlohovca vyjadril podporu všetkým mladým, ktorí chcú ísť do politiky.


Kandidátom KDH na post primátora Hlohovca je 33-ročný podnikateľ Ľubomír Petrek. Hlohovec podľa neho v ostatných rokoch v mnohých veciach zaostáva za svojimi možnosťami.

Hlohovec potrebuje jasnú víziu


Máme tu námestie, ktoré sa stalo parkoviskom, máme pešiu zónu, ktorá nefunguje, stojíme 20-30 minút v zápchach. Hlohovec je mesto, ktoré potrebuje jasnú víziu a jasný cieľ. Potrebuje ľudí, ktorí sa budú o to zaujímať, ktorí budú načúvať a ktorí sa nebudú báť prevziať zodpovednosť,“ povedal Ľubomír Petrek pri oznamovaní kandidatúry.

Na Námestí sv. Michala by jednoducho kvetináčmi alebo kvetinovým záhonom oddelil časti na parkovanie od priestoru, ktorý by bol pre autá uzatvorený a slúžil by peším. Dynamickú dopravu v meste by chcel riešiť v spolupráci s ministerstvom dopravy, jedným z riešení by mohlo byť podľa Petreka rozšírenie cesty na hlavnom ťahu.

Karas vyjadruje podporu mladému politikovi


Podpredseda KDH Viliam Karas pri predstavovaní kandidáta na primátora Hlohovca vyjadril podporu všetkým mladým, ktorí chcú ísť do politiky.

Dnes sú mladí vytláčaní z politiky alebo ňou opovrhujú. Preto treba na rukách nosiť tých, ktorí aj v mladom veku majú odvahu nasadiť svoj voľný čas pre politiku a pre verejný priestor,“ povedal Karas. Ľubomír Peter bude za KDH kandidovať aj na post poslanca mestského zastupiteľstva. Ambíciou kresťanských demokratov je postaviť v Hlohovci čo najviac kandidátov na poslancov.

Kandidatúru na najvyšší post samosprávy v Hlohovci už oznámila riaditeľka Mestského kultúrneho centra Lucia Loskotová a riaditeľka základnej školy Denisa Králičová. Kandidovať bude aj terajší primátor Ivan Baranovič.

V komunálnych voľbách pred štyrmi rokmi mali voliči na výber dvoch kandidátov, Miroslava Kollára a Ivana Baranoviča.


Zdroj: SITA.sk - Kandidátom KDH na primátora Hlohovca je Ľubomír Petrek, z námestia nemá byť podľa neho parkovisko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Fico na diskusii so študentmi zdôraznil, že skutočná sila sa začína doma, nie v Bruseli – VIDEO, FOTO

