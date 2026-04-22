|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Slavomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. apríla 2026
Fico po maďarských voľbách reaguje na obvinenia. Tvrdenia o migrantoch označil za klamstvo bez dôkazov – VIDEO
Fico reagoval na vyjadrenia po maďarských voľbách. Slovenský premiér Robert Fico (
Zdieľať
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v rámci utorňajšieho telefonátu s budúcim predsedom maďarskej vlády Péterom Magyarom pýtal aj na účel jeho (Magyarovho) vyhlásenia deň po parlamentných voľbách v Maďarsku. Podľa Ficových slov v podstate obvinil jeho i stále úradujúceho maďarského premiéra Viktora Orbána z dohody o navážaní migrantov na Slovensko, čo malo strane Smer pomôcť vyhrať parlamentné voľby v roku 2023.
Slovenský premiér to na tlačovom vyhlásení po rokovaní vlády označil za klamstvo, keďže naň nie sú dôkazy. „Požiadal som pre to víťaza maďarských parlamentných volieb, aby mi vysvetlil, prečo takéto vyjadrenia mal. Neposkytol mi žiadne vysvetlenie a povedal, že keď budem potrebovať, viac mi povie na stretnutí v Bruseli alebo inokedy,” povedal Fico. Slovenský premiér to označil za taktiku typu „vylejeme špinu a necháme to tak, veď slovenská opozícia už špinavú robotu dokončí”.
Bezpečnostná rada a stanovisko spravodajských služieb
Fico tiež spomenul predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, ktorý sa vyjadril, že pred voľbami mal spravodajské informácie, ktoré privážanie migrantov na Slovensko naznačovali. „Dnes ráno bola Bezpečnostná rada SR. Môžem vás informovať, že Slovenská informačná služba (SIS), ako aj Vojenská spravodajská služba popreli toto klamstvo pána Ódora,” vyhlásil Fico.
Úradnícky premiér podľa jeho slov nikdy nedostal spravodajskú informáciu o navážaní migrantov na základe dohody medzi Orbánom a vtedajšou opozíciou, ktorej bol Smer vtedy súčasťou. Premiér poukázal, že túto informáciu by mala aj vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová, myslí si, že v takom prípade by o tom verejnosť bola informovaná. Ódora obvinil z klamstva.
Migrácia a legislatíva minulých vlád
Vlády v rokoch 2020 až 2023 podľa predsedu vlády nereagovali na tok nelegálnych migrantov. Spomínal tiež legislatívu, ktorá umožňovala vydávať migrantom potvrdenia na voľný pohyb po Slovensku i Európe, myslí si, že niektorí migranti mohli mať záujem o získanie takéhoto dokladu a prísť pre to na Slovensko.
„Myslím si, že víťaz maďarských parlamentných volieb chcel len poďakovať slovenskej opozícii za to, že otvorila tému Benešových dekrétov. Mám na mysli predovšetkým predstaviteľov PS,” vyjadril sa Fico. Pripomenul, že pre Magyara sú prioritou takzvané Benešove dekréty.
„Pre vládu SR sú Benešové dekréty výsledkom povojnového usporiadania po skončení druhej svetovej vojny. Sú nedotknuteľné a sú integrálnou súčasťou slovenského právneho poriadku,” zdôraznil. Poukázal tiež, že pri vstupe SR do EÚ Európska komisia konštatovala, že táto otázka je uzavretá.
Vzťahy so susedným Maďarskom
Robert Fico zdôraznil, že sa v utorkovom rozhovore s Magyarom usiloval nadviazať na dobré priateľské vzťahy medzi obomi štátmi. Rovnako sa usiloval nadviazať aj na dobré spolunažívanie Slovákov a Maďarov na území SR. „Urobím všetko pre to, aby slovensko-maďarské vzťahy a téma postavenia maďarskej menšiny nebola témou politickej súťaže,” vyhlásil.
Dodal, že niekto si to asi želá, no on ako predseda vlády SR to nie je. Poznamenal, že na to nie sú ani žiadne dôvody. „Aj z tohto titulu som sa obrátil na víťaza maďarských parlamentných volieb len s praktickými otázkami, ktoré sa týkajú ropovodu Družba a žaloby, ktorú podávame proti Európskej únii, vo vzťahu k nariadeniu, ktorým sa zastavuje v roku 2027 dovoz energií z Ruskej federácie do EÚ,” uviedol.
Fico doplnil, že rešpektuje, že Magyar mu povedal, že ešte nebol vymenovaný za premiéra, a teda sa nechce k týmto konkrétnym veciam vyjadrovať, no je pripravený sa o nich rozprávať, keď bude oficiálne predsedom vlády. Slovenský premiér je toho názoru, že by bolo dobré, keby sa stretli a porozprávali počas európskeho samitu, a potom sa dohodli na podobe ďalšej bilaterálnej spolupráce.
Reakcia SIS na tvrdenia o migrantoch
K téme Ódorových výrokov o existencii spravodajských informácií o zvážaní migrantov sa vyjadrila aj SIS. „V súvislosti s dezinformáciami šíriacimi sa v mediálnom priestore, ktoré ako prvý interpretoval bývalý premiér Ľudovít Ódor, a ktoré sa týkajú obsahu údajnej spravodajskej produkcie Slovenskej informačnej služby vo veci zvážania migrantov na spoločnú hranicu s Maďarskom pred voľbami v roku 2023, Slovenská informačná služba uvádza, že tieto informácie nemajú základ v objektívnej realite,” uviedli.
Doplnili, že v nadväznosti na dnešné rokovanie Bezpečnostnej rady SR, bude SIS v uvedenej veci informovať zákonných recipientov spravodajskej produkcie, ako aj členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
Zdroj: SITA.sk - Fico po maďarských voľbách reaguje na obvinenia. Tvrdenia o migrantoch označil za klamstvo bez dôkazov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
