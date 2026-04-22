|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Slavomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. apríla 2026
Končiaceho náčelníka Zmeka by mohol nahradiť generálporučík Lorinc, Kaliňák v ňom vidí skúseného odborníka
Zdieľať
Novým náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR by sa mohol stať generálporučík Miroslav Lorinc. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.
Ako priblížil, na rokovaní vlády schválili kandidáta, ktorý bude predložený prezidentovi Petrovi Pellegrinimu na schválenie. Vláda sa rozhodla udržať kontinuitu, a na pozíciu náčelníka generálneho štábu navrhla prvého zástupcu náčelníka generálneho štábu generálporučíka Miroslava Lorinca, keďže sa súčasnému náčelníkovi Danielovi Zmekovi končí mandát.
Prechod k novým výzvam
Lorinc je podľa slov ministra obrany dostatočne znalým a skúseným generálom Ozbrojených síl SR a ako prvý zástupca náčelníka generálneho štábu by mohol byť prirodzeným prechodom k novým víziám.
"Generálporučík Lorinc je odborníkom na protivzdušnú a protilietadlovú ochranu. Dlhé roky slúžil v týchto zložkách a prešiel všetky veliteľské posty v rámci protivzdušnej obrany. Na konci dňa bol aj veliteľom našej protivzdušnej brigády," priblížil Kaliňák.
Skúsený odborník
Jeho expertíza a skúsenosti podľa ministra určite pomôžu k tomu, aby Slovensko efektívne a rýchlo budovalo to, čo dnes všetky krajiny najviac potrebujú, a to protivzdušnú, protileteckú, protiraketovú a protidronovú ochranu.
Minister je teda presvedčený, že ide o skúseného odborníka. "Ako ho poznám, v jeho centre pozornosti bol vždy vojak, jeho schopnosť byť efektívny pri obrane vlasti a súčasne jeho dostatočná ochrana," uzavrel Kaliňák.
