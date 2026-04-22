 24hod.sk    Z domova

22. apríla 2026

Končiaceho náčelníka Zmeka by mohol nahradiť generálporučík Lorinc, Kaliňák v ňom vidí skúseného odborníka


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl

Novým náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR by sa mohol stať generálporučík Miroslav Lorinc. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.

Ako priblížil, na rokovaní vlády schválili kandidáta, ktorý bude predložený prezidentovi Petrovi Pellegrinimu na schválenie. Vláda sa rozhodla udržať kontinuitu, a na pozíciu náčelníka generálneho štábu navrhla prvého zástupcu náčelníka generálneho štábu generálporučíka Miroslava Lorinca, keďže sa súčasnému náčelníkovi Danielovi Zmekovi končí mandát.

Prechod k novým výzvam


Lorinc je podľa slov ministra obrany dostatočne znalým a skúseným generálom Ozbrojených síl SR a ako prvý zástupca náčelníka generálneho štábu by mohol byť prirodzeným prechodom k novým víziám.

"Generálporučík Lorinc je odborníkom na protivzdušnú a protilietadlovú ochranu. Dlhé roky slúžil v týchto zložkách a prešiel všetky veliteľské posty v rámci protivzdušnej obrany. Na konci dňa bol aj veliteľom našej protivzdušnej brigády," priblížil Kaliňák.

Skúsený odborník


Jeho expertíza a skúsenosti podľa ministra určite pomôžu k tomu, aby Slovensko efektívne a rýchlo budovalo to, čo dnes všetky krajiny najviac potrebujú, a to protivzdušnú, protileteckú, protiraketovú a protidronovú ochranu.

Minister je teda presvedčený, že ide o skúseného odborníka. "Ako ho poznám, v jeho centre pozornosti bol vždy vojak, jeho schopnosť byť efektívny pri obrane vlasti a súčasne jeho dostatočná ochrana," uzavrel Kaliňák.


Zdroj: SITA.sk - Končiaceho náčelníka Zmeka by mohol nahradiť generálporučík Lorinc, Kaliňák v ňom vidí skúseného odborníka © SITA Všetky práva vyhradené.

Fico po maďarských voľbách reaguje na obvinenia. Tvrdenia o migrantoch označil za klamstvo bez dôkazov – VIDEO

