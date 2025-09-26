|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. septembra 2025
Fico považuje schválenie zmien ústavy za úspech, pred hlasovaním mal telefonáty s vplyvnými ľuďmi – VIDEO
Tagy: Minister spravodlivosti SR novela Ústavy SR Premiér Slovenskej republiky Ústava SR zmeny ústavy
Pred hlasovaním o novelizácii ústavy, ktorá do nej mimo iného zakotvuje existenciu dvoch pohlaví, mal predseda vlády a šéf strany
Zdieľať
26.9.2025 (SITA.sk) - Pred hlasovaním o novelizácii ústavy, ktorá do nej mimo iného zakotvuje existenciu dvoch pohlaví, mal predseda vlády a šéf strany Smer-SD Robert Fico dôležité telefonáty s vplyvnými ľuďmi.
Ako uviedol na piatkovej tlačovej konferencii, išlo o osoby zo Slovenska aj zo zahraničia, ktoré mali zistiť, či sú niektorí poslanci pripravení novelizáciu podporiť. Nekonkretizoval však, o koho išlo.
"Toto nie je vec náboženstva, toto nie je vec kresťanská. Toto je vec hodnôt, na ktorých je postavená Slovenská republika," vyhlásil Fico. Hlasovanie zároveň podľa neho ukázalo, že je dôležité, aby vládna väčšina nemala aj ústavnú väčšinu.
"Ak ide o zmenu ústavy, je dôležité, aby sa vždy uchádzala o spoluprácu s opozíciou," skonštatoval Fico. Doplnil, že výsledkom má byť kompromis, ktorý má nejakú hodnotu. "Nikto nemôže povedať, že toto je rozhodnutie vládnej väčšiny," uviedol premiér.
Fico tiež povedal, že po spomenutých telefonátoch cítil šancu na úspešné hlasovanie. "Mal som na stole dnes ráno preložený papier. A bola tam 89-tka a 90-tka. Našťastie pravá strana toho papiera vyhrala - teda 90," uviedol predseda vlády.
Doplnil, že novelizácia je hrádzou proti progresivizmu a liberalizmu a môže byť príkladom pre iné krajiny. "Garantujem vám, že teraz pôjdeme na (poslanecký) klub a pol deci si dáme všetci. Lebo to je úspech," dodal Fico.
Podľa Ministerstva spravodlivosti SR hlavné úpravy, ktoré prinesie schválený návrh na zmenu ústavy sú jasná definícia pohlavia, presné vymedzenie rodičovských práv či vyššia ochrana detí. To, že by bola zmena ústavy v rozpore s európskou legislatívou minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) odmieta.
Ďalšími prvkami, ktoré bude zakotvovať ústava sú rovnosť pri odmeňovaní, posilnenie práva rodičov a ich súhlas so vzdelávacími aktivitami detí. Minister poďakoval všetkým poslancom, ktorí využili historickú šancu na zmenu Ústavy SR.
"Viaceré členské štáty si explicitne vyhradili právo, aby otázky národnej identity patrili do vnútroštátneho rozhodovania a nie do rozhodovania medzinárodných orgánov, organizácií, prípadne orgánov EÚ. Takýmito štátmi napríklad sú Nemecko, Estónsko, Francúzsko alebo Poľsko," povedal štátny tajomník rezortu spravodlivosti Milan Hodás.
Ministerstvo pokladalo za dôležité v ústave zdôrazniť, že v týchto oblastiach nikdy neprišlo k prenosu kompetencií na EÚ, ani na žiadne iné medzinárodné organizácie. "Slovenská ústava nielen predpokladá suverenitu, ale ju aj garantuje, a to aj vo vzťahu k nadnárodnému právu," dodalo ministerstvo.
Susko si stojí za tým, že v kľúčových otázkach musí byť slovenské právo na prvom mieste. "Dokonca aj Benátska komisia konštatovala, že ochrana tradičných hodnôt je v súlade s medzinárodným štandardom," povedal Susko.
Ministerstvo vysvetlilo, že uznanie reality biologického pohlavia je kľúčové pri riešení špecifických foriem útlaku, ktorým čelia ženy a dievčatá. "Ignorovanie biologického pohlavia znižuje schopnosť štátov účinne identifikovať a eliminovať takéto formy násilia. Nahrádzanie rodovo špecifického jazyka neutrálnym alebo zameraným na rodovú identitu môže viesť k dehumanizácii žien a oslabeniu ich právnej ochrany," upozornil rezort spravodlivosti.
Súčasne si stojí za tým, že slovenská právna úprava je v súlade s inými právnymi poriadkami, ktoré uznávajú len dve pohlavia, ktoré sú biologicky podmienené. "Bez biologicky zmeneného pohlavia ostáva osobe v zmysle slovenského práva také pohlavie, aké jej bolo určené pri narodení. Novela ústavy tak neprináša žiadnu novinku, ale zachováva súčasný stav. Rovnako tak práva transexuálnych osôb z hľadiska tranzície zostávajú zachované a nič sa na ich statuse nemení," doplnilo ministerstvo.
Rezort spravodlivosti súčasne odmieta, že by v legislatívnom procese neboli dodržané princípy tvorby a zmien ústavných a zákonných noriem. Susko zdôraznil, že návrh novely prešiel štandardným legislatívnym procesom.
Časové lehoty podľa neho boli dostatočné a mali možnosť vyjadriť sa aj všetky relevantné subjekty. Intenzívna diskusia podľa jeho slov prebehla aj na rokovaní výborov a občianska spoločnosť bola rovnako informovaná aj s dostatočným priestorom na pripomienky.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.
Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.
Zdroj: SITA.sk - Fico považuje schválenie zmien ústavy za úspech, pred hlasovaním mal telefonáty s vplyvnými ľuďmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako uviedol na piatkovej tlačovej konferencii, išlo o osoby zo Slovenska aj zo zahraničia, ktoré mali zistiť, či sú niektorí poslanci pripravení novelizáciu podporiť. Nekonkretizoval však, o koho išlo.
Vec hodnôt
"Toto nie je vec náboženstva, toto nie je vec kresťanská. Toto je vec hodnôt, na ktorých je postavená Slovenská republika," vyhlásil Fico. Hlasovanie zároveň podľa neho ukázalo, že je dôležité, aby vládna väčšina nemala aj ústavnú väčšinu.
"Ak ide o zmenu ústavy, je dôležité, aby sa vždy uchádzala o spoluprácu s opozíciou," skonštatoval Fico. Doplnil, že výsledkom má byť kompromis, ktorý má nejakú hodnotu. "Nikto nemôže povedať, že toto je rozhodnutie vládnej väčšiny," uviedol premiér.
Cítil šancu na úspešné hlasovanie
Fico tiež povedal, že po spomenutých telefonátoch cítil šancu na úspešné hlasovanie. "Mal som na stole dnes ráno preložený papier. A bola tam 89-tka a 90-tka. Našťastie pravá strana toho papiera vyhrala - teda 90," uviedol predseda vlády.
Doplnil, že novelizácia je hrádzou proti progresivizmu a liberalizmu a môže byť príkladom pre iné krajiny. "Garantujem vám, že teraz pôjdeme na (poslanecký) klub a pol deci si dáme všetci. Lebo to je úspech," dodal Fico.
Susko odmieta rozpor s európskou legislatívou
Podľa Ministerstva spravodlivosti SR hlavné úpravy, ktoré prinesie schválený návrh na zmenu ústavy sú jasná definícia pohlavia, presné vymedzenie rodičovských práv či vyššia ochrana detí. To, že by bola zmena ústavy v rozpore s európskou legislatívou minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) odmieta.
Ďalšími prvkami, ktoré bude zakotvovať ústava sú rovnosť pri odmeňovaní, posilnenie práva rodičov a ich súhlas so vzdelávacími aktivitami detí. Minister poďakoval všetkým poslancom, ktorí využili historickú šancu na zmenu Ústavy SR.
Ústava SR garantuje suverenitu
"Viaceré členské štáty si explicitne vyhradili právo, aby otázky národnej identity patrili do vnútroštátneho rozhodovania a nie do rozhodovania medzinárodných orgánov, organizácií, prípadne orgánov EÚ. Takýmito štátmi napríklad sú Nemecko, Estónsko, Francúzsko alebo Poľsko," povedal štátny tajomník rezortu spravodlivosti Milan Hodás.
Ministerstvo pokladalo za dôležité v ústave zdôrazniť, že v týchto oblastiach nikdy neprišlo k prenosu kompetencií na EÚ, ani na žiadne iné medzinárodné organizácie. "Slovenská ústava nielen predpokladá suverenitu, ale ju aj garantuje, a to aj vo vzťahu k nadnárodnému právu," dodalo ministerstvo.
Slovenské právo na prvom mieste
Susko si stojí za tým, že v kľúčových otázkach musí byť slovenské právo na prvom mieste. "Dokonca aj Benátska komisia konštatovala, že ochrana tradičných hodnôt je v súlade s medzinárodným štandardom," povedal Susko.
Ministerstvo vysvetlilo, že uznanie reality biologického pohlavia je kľúčové pri riešení špecifických foriem útlaku, ktorým čelia ženy a dievčatá. "Ignorovanie biologického pohlavia znižuje schopnosť štátov účinne identifikovať a eliminovať takéto formy násilia. Nahrádzanie rodovo špecifického jazyka neutrálnym alebo zameraným na rodovú identitu môže viesť k dehumanizácii žien a oslabeniu ich právnej ochrany," upozornil rezort spravodlivosti.
Dve pohlavia
Súčasne si stojí za tým, že slovenská právna úprava je v súlade s inými právnymi poriadkami, ktoré uznávajú len dve pohlavia, ktoré sú biologicky podmienené. "Bez biologicky zmeneného pohlavia ostáva osobe v zmysle slovenského práva také pohlavie, aké jej bolo určené pri narodení. Novela ústavy tak neprináša žiadnu novinku, ale zachováva súčasný stav. Rovnako tak práva transexuálnych osôb z hľadiska tranzície zostávajú zachované a nič sa na ich statuse nemení," doplnilo ministerstvo.
Rezort spravodlivosti súčasne odmieta, že by v legislatívnom procese neboli dodržané princípy tvorby a zmien ústavných a zákonných noriem. Susko zdôraznil, že návrh novely prešiel štandardným legislatívnym procesom.
Časové lehoty podľa neho boli dostatočné a mali možnosť vyjadriť sa aj všetky relevantné subjekty. Intenzívna diskusia podľa jeho slov prebehla aj na rokovaní výborov a občianska spoločnosť bola rovnako informovaná aj s dostatočným priestorom na pripomienky.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.
Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.
Zdroj: SITA.sk - Fico považuje schválenie zmien ústavy za úspech, pred hlasovaním mal telefonáty s vplyvnými ľuďmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister spravodlivosti SR novela Ústavy SR Premiér Slovenskej republiky Ústava SR zmeny ústavy
Súvisiace články:
PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu. (26. 9. 2025)
Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe (26. 9. 2025)
Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy (26. 9. 2025)
Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ. (26. 9. 2025)
Fico pri novele ústavy zasial rozkol do opozície, hlasovanie Krajčího a Krátkeho je podľa politológa prekvapením (26. 9. 2025)
Pellegrini ocenil širokú podporu novely ústavy, považuje ju za významný signál pre Slovensko – FOTO (26. 9. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prieskum: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
Prieskum: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra otvorilo v Bratislave informačno-poradenské pracovisko – VIDEO
Ministerstvo vnútra otvorilo v Bratislave informačno-poradenské pracovisko – VIDEO