Fico sa pre obvinenia cíti urazený. Chcú nás zarezať, chcú nás pozatvárať lebo nevedia s nami bojovať, tvrdí (video)

20.4.2022 - Svoje obvinenie považuje predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico za politickú pomstu a pokus zlikvidovať šéfa najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany.Obvinenie Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) je podľa neho organizované na pokyn a so súhlasom „vládnych špičiek“. Stanovisko Roberta Fica poskytol vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD Ján Mažgút Obvinený poslanec a bývalý predseda vlády zdôraznil, že ide už o jeho štvrté obvinenie. „Nie preto, že by som bol podozrivý z korupcie alebo inej ekonomickej trestnej činnosti. Ale preto, že si ako opozičný politik robím svoju robotu,“ pokračoval šéf Smeru. Jeho obvinenie podľa neho súvisí s tým, že poukazuje na „neschopnosť vlády a prezidentky“.„V obvinení si doslova vymysleli príbeh, ako som vraj vytvoril zločineckú skupinu, ktorá mala škodiť Kiskovi, Matovičovi a Kollárovi. Už len zoznam poškodených je dôkazom nad dôkazy, že ide o politický revanš. Teda ešte raz, som obvinený preto, lebo som bol v rokoch 2006 – 2018 predsedom vlády a nahlas som hovoril o daňových podvodoch Matoviča a Kisku,“ skonštatoval šéf strany Smer-SD.NAKA obvinila aj exministra vnútra Roberta Kaliňáka a advokáta Mareka Paru. „Ide o zjavný pokus zločineckých štruktúr na NAKA a na Úrade špeciálnej prokuratúry zlikvidovať efektívnu obhajobu obvinených v prípadoch zjavného krivenia spravodlivosti a manipulácie s trestnými konaniami v neprospech nominantov opozície,“ uzavrel Fico s tým, že ho obvinenie a prípadné väzobné stíhanie nezastaví v politickej opozičnej práci.Na tlačovej konferencii Fico zopakoval, že čelí obvineniu zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá mala škodiť exprezidentovi Andrejovi Kiskovi , ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO), šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina), špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi a prokurátorovi Vasiľovi Špirkovi Dôvodom je podľa neho zúfalosť vládnej koalície a jej odplata za jeho opozičnú politiku. „Toto nemohli urobiť bez súhlasu Hegera, Matoviča a Mikulca," povedal obvinený s tým, že premiér, minister financií a minister vnútra sa za týmto účelom stretli na tajnej schôdzke aj so šéfom polície Štefanom Hamranom a Mikulcovým poradcom Jaroslavom Spišiakom . Zároveň expremiér povedal, že v tejto súvislosti opätovne podajú návrh na odvolanie Mikulca z funkcie.Bývalý predseda vlády ďalej na margo obvinenia z ohrozenia daňového tajomstva povedal, že sa pred orgánmi činnými v trestnom konaní opakovane vyjadroval o okolnostiach na tlačových konferenciách, kde ešte ako premiér rozoberal daňové záležitosti Kisku a Matoviča.Rovnako chce urobiť aj na výsluchu, na ktorý je predvolaný v utorok (26. apríla). Uznesenie o vznesení obvinenia zároveň označil za 107 strán šalátu, pričom má podľa vlastných slov len tri dni na to, aby proti nemu podal sťažnosť.Navyše si podľa vlastných slov musí zabezpečiť obhajobu, keďže advokáti Robert Kaliňák a Marek Para sú zadržaní. Fico tiež vyhlásil, že obvinenie ho „naštartovalo a urazilo". „Budem tu ďalších 15 rokov," dodal.