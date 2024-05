Fico stále nie je mimo ohrozenia života, uviedol Kaliňák

Lekári podľa Kaliňáka robia všetko preto, aby sa Ficov stav zlepšil.

„Nesúhlas s iným politickým názor, nesúhlas s inými postojmi sa zmenil na úkladnú vraždu,“ hovorí Kaliňák a pýta sa, čo sa v človeku musí diať, keď zdvihne zbraň proti inému človeku. Kaliňák vyzval na to, aby sa utíšili vášne v spoločnosti.

„Možno takéto ťažké zranenie Roberta Fica bude spôsobovať, že mnohé veci sa bude musieť znova učiť znova, možno aj naša demokracia sa bude musieť naučiť znova chodiť a tolerovať iný názor,“ dodal Kaliňák.

Kaliňák sa po rokovaní bezpečnostnej rady poďakoval občanom za prejavy podpory a želania skorého uzdravenia Robertovi Ficovi, rovnako aj zahraničným politickým predstaviteľom. „Veľmi si to vážime, lebo v tejto chvíli zvádzame aj súboj o novú podobu Slovenskej republiky,“ povedal Kaliňák.

Atentát na Roberta Fica podľa neho znehodnotil roky snáh demokratického vývoja krajiny.

Nebol to náhodný počin, ale bol to plánovaný čin, povedal o atentáte na Roberta Fica minister Kaliňák a poukázal na to, že páchateľ bol už aj na proteste na výjazdovom rokovaní vlády v Dolnej Krupej.

Kaliňák vyzval médiá, aby šírili len pravdivé informácie a fakty. „Všetky informácie, ktoré môžeme zverejniť, zverejníme,“ dodal Kaliňák.

Kaliňák tiež vyzval médiá, ktoré v najbližšej dobe budú organizovať diskusie, aby sa vyhli konfrontáciám, ale viac zdôrazňovali toleranciu názorov.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hovorí, že na vyšetrovanie atentátu bolo uvalené embargo dozorujúcou prokuratúrou, polícia ale pracuje len s jednou verziou útoku a to, že išlo o politicky motivovaný akt.

Páchateľ sa intenzívne venoval politickému dianiu a dôvodmi útoku mal byť jeho politický nesúhlas so zastavením vojenskej pomoci na Ukrajine, zrušením špeciálnej prokuratúry, so zásahmi do RTVS či s odvolaním predsedu Súdnej rady.

Šutaj Eštok hovorí, že strelec nebol členom žiadnej radikálnej skupiny, ale potvrdil, že páchateľ sa zúčastnil protivládnych protestov.

Polícia aktuálne preveruje 32 prípadov, pri ktorých ľudia na internete schvaľovali čin atentátnika.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vyzval médiá, aby nedávali priestor konšpirátorom alebo „zúfalým politikom“, ktorí znevažujú atentát na premiéra či spochybňujú bezpečnostné opatrenia počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej.

„Odpoveďou na nenávisť nemôže byť nenávisť,“ dodal Šutaj Eštok.

Polícia bude podľa neho preverovať aj vyhrážky poslancovi Smeru Richardovi Glückovi, novej predsedníčke Súdnej rady Marcele Kosovej či niektorým novinárom.

„Budeme konať rázne a nekompromisne,“ dodal Šutaj Eštok všetkým, ktorí píšu nenávistné prejavy.

My nikoho neviníme, odpovedal minister Šutaj Eštok na otázku britského novinára, či budú prijímať opatrenia voči médiám, ktoré časť koaličných politikov viní za atentát na premiéra. Minister vnútra odkazuje médiám, aby informovali objektívne, aby nedochádzalo k radikalizácií osamelých vlkov.

Spolupráca bezpečnostných zložiek je na kvalitatívne lepšej úrovni ako to bolo za minulej vlády, povedal Matúš Šutaj Eštok.

Minister vnútra hovorí o páchateľovi ako o „osamelom vlkovi“, ktorí sa zradikalizoval na sociálnych sieťach – odpovedal tak na otázku, či bezpečnostné zložky nemohli zasiahnuť a zradikalizovaného útočníka zastaviť vopred.

Minister obrany Kaliňák kritizuje, že počas bývalého vedenia policajného zboru bolo zastavené spoločné monitorovanie bezpečnostných zložiek.

.