Postrelenie Fica je vyvrcholením nálad v spoločnosti. Je to útok na samotnú podstatu štátnosti, tvrdí Žilinka (video)

15.5.2024 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje stredajší útok na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) za neakceptovateľný. Súčasne tvrdí, že postrelenie premiéra je vyvrcholením nálad, ktoré sú v spoločnosti živené.„Je to prejav nenávisti. Je to prejav útoku nielen na človeka, ale ako na predsedu vlády je to útok na samotnú podstatu štátnosti," uviedol vo videu na sociálnej sieti.Avizoval, že orgány činné v trestnom konaní budú na atentát na predsedu vlády „nekompromisne" reagovať.„Budú vykonané všetky úkony, aby páchateľ tohto ohavného skutku bol nekompromisne a spravodlivo potrestaný. Predsedovi vlády SR prajem skoré uzdravenie," povedal v závere.