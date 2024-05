Päsťami a strelami sa v politike nič nevyrieši, reaguje Matovič v súvislosti s útokom na Fica

15.5.2024 (SITA.sk) - Päsťami a strelami sa v politike nič nevyrieši. Uviedol to predseda hnutia Slovensko Igor Matovič v súvislosti so stredajším atentátom na predsedu vlády Roberta Fica po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej.„Robert Fico je môj dlhoročný politický súper. To je politika. Ako človeku mu však prajem skoré uzdravenie a hlboko odsudzujem akékoľvek násilie. Prosím, buďme ľudia," uzavrel Matovič.