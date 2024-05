Policajná inšpekcia začala v súvislosti s atentátom na Fica trestné stíhanie, preverovať bude aj postup ochranky

16.5.2024 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal v súvislosti s atentátom na predsedu vlády Roberta Fica trestné stíhanie vo veci pre trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom, ex offo. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová . Prvotné úkony sa podľa nej uskutočnili už v stredu 15. mája.„Okrem trestného konania začal útvar kontroly Úradu inšpekčnej služby kontrolu v súvislosti so zásahom policajtov Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR ,“ doplnila Dobiášová.